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В Бишкеке изменены схемы движения троллейбусных маршрутов

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Бишкек проводится капитальный ремонт улицы Ахунбаева и ул. Байтик Баатыра. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, участок улицы Байтик Баатыра от улицы Горького до улицы Боконбаева закрыли для движения общественного транспорта.

В связи с этим, временно изменены схемы движения троллейбусных маршрутов №5 и №7.

Схема движения троллейбусного маршрута №7 частично изменена: с улицы Киевской в восточном направлении троллейбусы сворачивают на улицу Абдрахманова и следуют на север до проспекта Чуй. Далее маршрут проходит по улице Валиханова, затем по улице Анкара и до конечной диспетчерской пункта Тунгуч. Обратный маршрут будет следовать той же схемой.

Троллейбусный маршрут №5 с 21 июня будет временно следовать от микрорайона Тунгуч до Западного автовокзала.

Кроме того, будет временно закрыт троллейбусный маршрут №17.

Мэрия города Бишкек просит жителей и гостей столицы учитывать данные изменения при планировании своих поездок.


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URL: https://www.vb.kg/437833
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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