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Бишкек в объятиях K-POP: Яркое музыкальное событие 2024

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялся очередной K-POP фестиваль, который собрал поклонников этого популярного музыкального жанра. Мероприятие, организованное посольством Республики Корея и поддержанное Комитетом по мирному и демократическому объединению Кореи, собрало молодежь, разделяющую страсть к ярким танцевальным номерам и мелодичным композициям K-POP.

На открытии фестиваля присутствовал посол Республики Корея в КР господин Ли Вонджэ, который выразил радость возможности снова встретиться с молодежью Кыргызстана, проникнутой любовью к K-POP.

"Приветствую молодежь Кыргызстана, влюбленную в K-POP! Мы снова вместе, чтобы насладиться этим прекрасным музыкальным и культурным опытом", - сказал посол в своей приветственной речи.

Он выразил благодарность организаторам фестиваля за их усилия в создании площадки, где молодые таланты могут показать свои умения и привлечь внимание к культурному разнообразию K-POP.

"Этот фестиваль стал важным событием не только для поклонников музыки, но и для укрепления культурных связей между нашими странами.

Фестиваль не только стал праздником для молодежи, но и важным шагом в направлении укрепления культурных и дружественных связей между Кыргызстаном и Республикой Корея. "Мы надеемся, что наше сегодняшнее мероприятие поможет продвигать понимание и уважение к разнообразию культур между нашими народами", - добавил посол.

На мероприятии выступило 20 команд, среди которых были как танцевальные, так и вокальные группы, продемонстрировавшие свои таланты и страсть к исполнению K-POP. Лучшие из них получили шанс выступить на главной сцене финала фестиваля в Чханвоне, который пройдет в октябре этого года.


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URL: https://www.vb.kg/437834
Теги:
Южная Корея, молодежь, музыка, танцы, Бишкек, культура, Кыргызстан
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