В Бишкеке прошел форум с участием горнодобывающих компаний 25 стран

В Бишкеке прошел 10-й горно-геологический форум "МАЙНЕКС Центральная Азия". Форум организован по общей теме "Будущее и сценарии устойчивого развития горнодобывающей промышленности в Центральной Азии". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

"В рамках второго дня состоялось четыре пленарных заседания, в которых принимали участие представители иностранных кампаний, приехавших из Швеции, Англии, Казахстана.

В одной из сессии было отмечено множество сходств между горнодобывающей промышленностью Швеции и Кыргызстана. На сессии о компаниях из Англии много говорилось о геологоразведочных работах. Было отмечено, что на изучение потенциала одного объекта в некоторых случаях уходит от 12 до 16 лет.

На технической сессии была представлена ​​информация о современных оборудованиях в геологической отрасли. Были рассказаны об интересных изобретениях, в частности, о аэромагнитометре - приборе, измеряющего геомагнитное поле самолета.

Кроме того, состоялись четыре встречи короткого формата с участием геологической службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Между различными кампаниями и инвесторами в узком кругу состоялись более десяти встреч.

В рамках форума за два дня было зачитано 57 докладов, проведено восемь пленарных заседаний, подписано восемь соглашений о сотрудничестве.

Завершилось мероприятие презентацией инвестиционных проектов. На этой большой площадке, горнодобывающие компании 25 стран открыли путь к взаимному сотрудничеству, соглашениям о совместных проектах и ​​перспективах сотрудничества".