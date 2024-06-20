Акылбек Жапаров сравнил президента с Петром I Великим

Кыргызстан выходит на другую траекторию развития через проекты строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

Глава кабмина выразил признательность депутатам парламента за ратификацию соглашения по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

"Это очень важное историческое событие. Этот вопрос обсуждается с 1996 года, в 1997 году был подписан первый меморандум. Со строительством этой железной дороги мы превратимся из тупиковой страны в транзитную. В год по этой железной дороге будет перевозиться от 7 до 13 млн тонн грузов, от транзита мы будем получать выгоду. Кроме того, будет обеспечен короткий выход к океану и установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы. ВВП Европейского Союза превышает 25 трлн долларов, а ВВП Китая составляет 18 трлн долларов. Другими словами, емкость рынка Китая становится для нас безграничной, как океан, и позволит нам снять ограничение, существующее в развитии нашей экономики. Это позволит резко увеличить экспорт и сделать торговый баланс положительным. Вместе с тем, создаются реальные условия для достижения к 2050 году объема ВВП в 200 млрд. Мы выходим на другую траекторию развития через эти проекты", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что данный созыв Жогорку Кенеша останется в истории, как принявший важные решения по строительству исторических проектов - железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Камбаратинская ГЭС-1.

"В свое время прославляли Петра I как личность, открывшего окно в Европу. А про команду уважаемого президента Садыра Нургожоевича, вас и нас, могут сказать, как открывших широкую дорогу к мировому рынку. Необходимо отметить, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги не увеличит объем внешнего долга нашего государства. Эти два крупных строительства осуществляются в рамках государственно-частного партнерства", - отметил председатель кабмина.

В заключении он также указал, что административно-территориальная реформа позволит повысить уровень оказания услуг населению, вопросы строительства социальных объектов, обеспечения чистой водой, противодействия чрезвычайным ситуациям будут решаться эффективно.

"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность от имени президента КР, от себя лично, от имени администрации президента и кабинета министров", - заключил Акылбек Жапаров.

Источник: Кабар