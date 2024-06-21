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Открыли участок улицы Байтик Баатыра. Изменены схемы движения автобусов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня для движения транспорта открыли участок улицы Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В связи с этим, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов:

* №6 автобус - ул.Анкара, ул.7-Апреля, ул.Ахунбаева, ул.Суеркулова, ул.Байтик-Баатыра, ул.Масалиева, ул.Малдыбаева, ул.Ахунбаева;

* №52 автобус - ул.Юнусалиева, ул.Суеркулова, ул.Байтик-Баатыра, ул.Масалиева;

* №49 автобус - ул.Малдыбаева, ул.Жаманбаева, ул.Токтоналиева, ул.Масалиева, ул.Суеркулова;

* №152 автобус – ул.Байтик-Баатыра, ул.Суеркулова, ул.Ж.Пудовкина, ул.Ахунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/437843
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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