Открыли участок улицы Байтик Баатыра. Изменены схемы движения автобусов

Сегодня для движения транспорта открыли участок улицы Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В связи с этим, временно изменены схемы движения автобусных маршрутов:

* №6 автобус - ул.Анкара, ул.7-Апреля, ул.Ахунбаева, ул.Суеркулова, ул.Байтик-Баатыра, ул.Масалиева, ул.Малдыбаева, ул.Ахунбаева;

* №52 автобус - ул.Юнусалиева, ул.Суеркулова, ул.Байтик-Баатыра, ул.Масалиева;

* №49 автобус - ул.Малдыбаева, ул.Жаманбаева, ул.Токтоналиева, ул.Масалиева, ул.Суеркулова;

* №152 автобус – ул.Байтик-Баатыра, ул.Суеркулова, ул.Ж.Пудовкина, ул.Ахунбаева.