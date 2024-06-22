"KAZ Minerals Bozymchak" - партнер форума "MINEX Центральная Азия"

В Бишкеке завершил работу 10-ый горно-геологический форум "MINEX Центральная Азия". Генеральным региональным партнером форума является Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Международными партнерами являются Department for Business and Trade (Великобритания) и Business Sweden (Швеция).

Компания "KAZ Minerals Bozymchak" выступила одним из партнеров Форума.

Среди участников представители горнодобывающих и технологических компаний, представители государственных органов.

На открытии с приветственной речью к участникам обратился председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. Он пригласил инвесторов к разработке месторождений редкоземельных металлов.

С презентацией выступил генеральный директор компании "KAZ Minerals Bozymchak" Ильяс Тулекеев. На примере успешной работы горно-обогатительного комбината Бозымчак он показал инвестиционные возможности Кыргызстана. Было отмечено, что Бозымчак является крупнейшим казахстанским инвестиционным проектом в Кыргызской Республике. Инвестиции составляют порядка 450 млн долларов.

На предприятии работает более 1300 человек, из которых 97% - это граждане Кыргызской Республики.

Компания вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики. Так, за время работы предприятия в государственный бюджет перечислено порядка 15 млрд сом.

На сегодняшний день компания находится на этапе строительства и запуска подземного рудника. В целом строительство подземного рудника оценивается более чем 110 млн.$, из которых уже инвестировано порядка 60 млн.$.

"В прошлом году я принимал участие в MINEX, который проходил в Великобритании. Примечательно, что в этом году такое масштабное событие происходит в Кыргызстане. Это говорит о том, что руководство страны оказывает всяческую поддержку развитию горнодобывающей отрасли, которая является локомотивом экономического развития республики. Мы видим реальную поддержку со стороны Президента Садыра Нургожоевича Жапарова и государственных органов. На мой, взгляд, в последние годы установлен эффективный диалог между бизнесом и властью, что благоприятно влияет на инвестиционную привлекательность Кыргызской Республики", - отметил Ильяс Тулекеев.

На полях Форума руководитель компании "KAZ Minerals Bozymchak" также провел ряд встреч, в ходе которых поделился опытом работы компании в Кыргызстане.

По итогам работы Форума было подписано ряд соглашений.