Погода
$ 86.58 - 87.47
€ 92.42 - 93.42

Ошибка в декларации стоила кыргызстанцу 179 931 сом за автомобиль BMW X5

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Северо-Восточная" таможня выявила факт недостоверного декларирования автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в декабре 2022 года, гражданин "И.Б.К." ввез из Ирана в Кыргызстан автомобиль марки "BMW X5" 2019 года выпуска, который был помещен под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления". В декларации был заявлен товарный код, которым классифицируются только новые автомобили и применяется ставка таможенной пошлины в размере 15%. Однако согласно примечаниям, к ЕТТ ЕАЭС автотранспортные средства, с момента выпуска которых прошло 3 года или более считаются бывшими в употреблении. Тем самым при декларировании авто должно было классифицироваться другим товарным кодом, где применяется ставка таможенной пошлины в размере 20%. Сумма недоплаченных таможенных платежей составила - 179 931 сом, с учетом пени.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру, для рассмотрения согласно законодательству Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437853
Теги:
Иран, Кыргызстан, автомобили, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  