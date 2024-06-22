Ошибка в декларации стоила кыргызстанцу 179 931 сом за автомобиль BMW X5

"Северо-Восточная" таможня выявила факт недостоверного декларирования автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в декабре 2022 года, гражданин "И.Б.К." ввез из Ирана в Кыргызстан автомобиль марки "BMW X5" 2019 года выпуска, который был помещен под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления". В декларации был заявлен товарный код, которым классифицируются только новые автомобили и применяется ставка таможенной пошлины в размере 15%. Однако согласно примечаниям, к ЕТТ ЕАЭС автотранспортные средства, с момента выпуска которых прошло 3 года или более считаются бывшими в употреблении. Тем самым при декларировании авто должно было классифицироваться другим товарным кодом, где применяется ставка таможенной пошлины в размере 20%. Сумма недоплаченных таможенных платежей составила - 179 931 сом, с учетом пени.

Факт зарегистрирован в ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру, для рассмотрения согласно законодательству Кыргызской Республики.