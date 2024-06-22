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ГНС для предпринимателей столичных рынков проведет обучение

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Государственная налоговая служба в рамках информационной кампании по отмене патента на торговую деятельность проведет обучающие встречи с предпринимателями рынков города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, обучающие мероприятия пройдут на территории столичных рынков:

– 24 июня в 10.30 часов – рынок "Аламедин";

– 24 июня в 15.00 часов – рынок "Мадина";

– 25 июня в 10.00 часов – рынок "Азиз";

– 25 июня в 14.00 часов – рынок "Кудайберген";

– 26 июня в 10.00 часов – рынок "Сары-Өзөн";

– 26 июня в 15.00 часов – рынок "Дордой Моторс";

– 27 июня в 10.30 часов – рынок "Оберон"

– 28 июня в 10.часов – рынок "Дордой", в том числе рынки "Кербен", "Алкан базары", "Джунхай" и "Де люкс";

– 29 июня в 10.30 часов – рынок "Баткен Комфорт";

– 29 июня в 15.00 часов – Ошский рынок.

В ходе встречи специалисты ГНС проведут обучение по применению контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов-фактур и пользованию "Личного кабинета налогоплательщика", также предприниматели смогут получить ответы на все актуальные вопросы по налогообложению.

Отметим, аналогичные обучающие мероприятия проводятся для предпринимателей, работающих на рынках и мини-рынках города Ош и Жалал-Абад.

Налоговая служба всесторонне продолжит взаимодействовать и оказывать поддержку для всех налогоплательщиков.

Напомним, что с 1 июля на территории страны прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента. Предпринимателям необходимо выбрать другой налоговый режим – общий налоговый режим и упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.


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URL: https://www.vb.kg/437855
Теги:
ГНС, рынок, Бишкек
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