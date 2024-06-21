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Акылбек Жапаров дал старт работе малой ГЭС в Чуйской области

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в открытии и запуске малой ГЭС "Ысык-Ата-1" мощностью 2 МВт в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров поздравил присутствующих с радостным событием, отметив приоритетность строительства новых малых и крупных ГЭС в стране.

"С вводом этой малой ГЭС мы реализуем указ президента Садыра Нургожоевича Жапарова. Кроме того, как вам известно, в рамках 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области по республике будет открыто 100 предприятий, в их числе эта малая ГЭС. В ближайшие годы в нашей стране будут построены десятки ГЭС, солнечных и ветровых станций. Мы начали строительство века - Камбар-Атинскую ГЭС-1, а также начнется строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая будет самой короткой дорогой от Шанхая до Парижа", - сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что открытие этой малой гидроэлектростанции является результатом совместных усилий государства и частного сектора, направленных на улучшение энергетической инфраструктуры страны.


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URL: https://www.vb.kg/437856
Теги:
Акылбек Жапаров, ГЭС, Чуйская область, Открытие
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