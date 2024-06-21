"Эффективно решал самые сложные внешнеполитические задачи"

Сегодня, 21 июня, в Посольстве России в Азербайджане состоялась дружеская встреча аккредитованных в Баку глав дипломатических миссий государств-участников СНГ.

Мероприятие прошло по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева, который представлял интересы своего государства в Азербайджане с июня 2021 года.

В качестве памятного подарка Осмоналиеву преподнесли национальный символ "страны огней" – ковёр ручной работы.

Представители дипломатического корпуса тепло поблагодарили своего коллегу за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.