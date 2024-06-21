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"Эффективно решал самые сложные внешнеполитические задачи"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 21 июня, в Посольстве России в Азербайджане состоялась дружеская встреча аккредитованных в Баку глав дипломатических миссий государств-участников СНГ.

Мероприятие прошло по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева, который представлял интересы своего государства в Азербайджане с июня 2021 года.

В качестве памятного подарка Осмоналиеву преподнесли национальный символ "страны огней" – ковёр ручной работы.

Представители дипломатического корпуса тепло поблагодарили своего коллегу за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/437861
Теги:
Азербайджан, МИД, посольство, Кыргызстан, Жээнбек Кулубаев, посол
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