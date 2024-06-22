Вглядитесь в лица защитников Бреста - через несколько минут их расстреляют

Вглядитесь в их лица, запомните выражения этих лиц, запомните их сердцем своим - это наши пограничники под Брестом 23 июня 1941 года, через минуту их расстреляют.

Есть строки из дневника немецкого ефрейтора, который принимал участие в расстреле наших ребят:

"Это была не бравада и напускная храбрость. Мне даже на секунду показалось, что это я стоял на их месте. Отвратительное ощущение. Ушли с улыбкой на губах, и я готов поклясться, что не только у меня, но и у моих солдат пробежали мурашки по спине и неприятный холодок в тот момент, когда их мёртвые тела коснулись земли".

В июне 1941 года Пограничные войска Народного комиссариата внутренних дел СССР находились под общим командованием Лаврентия Павловича Берии. Западную государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 715 пограничных застав, 485 из них в этот день были атакованы войсками фашистской Германии, остальные заставы вступили в бой 29 июня 1941 года.

Ни одна из них не отошла без приказа, ни одна!!!

А те, до которых приказ об отходе не смогли довести - там и легли, до последнего бойца. Брестская крепость дралась тридцать дней - до 23-го июля. Франция вместе с Англией - примерно столько же, потом был ужас Дюнкерка и позор капитуляции. Польша - 14 дней, Бельгия - 3.

Для того чтобы понять, как пограничники нарушили все фашистские планы, вдумайтесь в некоторые статистические данные, которые мы приводим здесь: немецкий временной регламент на прорыв границы (1 час) нарушили все заставы. 257 застав защищали свои участки границы до суток, до 2-х суток - 36 застав. От недели и больше продержались более 100 застав. Невероятно, но факт: 45 застав сражались до 2-х месяцев. А был ещё один участок советской границы, который враг так и не смог преодолеть - в Мурманской области размещалось 12 застав 82-го Рескитентского пограничного отряда. Для этих застав война началась 29 июня, против наших пограничников действовали союзники немцев - финны. Им даже удалось вклиниться на нашу территорию, но 3 августа их выбили с советской земли, перейти здесь границу они так и не смогли.

Кадровая армия в Западной части СССР к этому времени была уже практически уничтожена, склады захвачены, техника и материальные ценности - потеряны. Не было самой картины происходящего, военное руководство растеряно, а Жуков не сдержал слёз (!) от невозможности доложить Сталину о положении дел на фронтах.

Так было. Но уже 30-го июня 1941-го года был создан орган единого и всеобщего управления страной - Государственный Комитет Обороны. Его состав: Иосиф Виссарионович Сталин - Председатель, В.М. Молотов - зам. председателя; Ворошилов, Маленков и Берия - члены комитета. Всё. Эти пять человек обладали всей полнотой власти и отвечали за всё происходящее. Именно они проделали колоссальную работу по созданию новой армии, новой промышленности, новых запасов ресурсов, нового офицерского корпуса. Именно они организовали оборону Москвы, именно они обеспечили нашу первую Победу над войсками объединённой фашистской Европы - Победу под Москвой.

Великая Отечественная Война шла 1418 дней и закончилась нашей Победой 9 мая 1945 года в Берлине. Приближали нашу Победу, как могли, и те два пограничника, о которых мы рассказали вам в первых строках.

И о них тоже написал свой Реквием Роберт Рождественский:

Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим…

Это нужно - не мертвым!

Это надо - живым!

Давайте вспомним - такой сегодня день: 22 июня 2024 года, 83 года прошло… И никто не забыт, и ничто не забыто!!!

Источник: EADaily