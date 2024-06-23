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В Бишкеке изменят маршруты троллейбусов из-за ремонта проспекта Жибек-Жолу

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С 23 июня начнется капитальный ремонт проспекта Жибек-Жолу, который будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на первом этапе капитального ремонта будет закрыт участок от улицы Тоголок Молдо до улицы Абдрахманова с южной стороны.

В связи с этим, временно закроют маршрут троллейбуса №5 и частично изменится маршрут троллейбуса №11.

Таким образом, маршрут №11 будет следовать от Западного автовокзала по проспекту Манаса, улице Ахунбаева до микрорайона Джал.

Мэрия города Бишкек просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений.


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URL: https://www.vb.kg/437874
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, ремонт дорог
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