В Бишкеке изменят маршруты троллейбусов из-за ремонта проспекта Жибек-Жолу

С 23 июня начнется капитальный ремонт проспекта Жибек-Жолу, который будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на первом этапе капитального ремонта будет закрыт участок от улицы Тоголок Молдо до улицы Абдрахманова с южной стороны.

В связи с этим, временно закроют маршрут троллейбуса №5 и частично изменится маршрут троллейбуса №11.

Таким образом, маршрут №11 будет следовать от Западного автовокзала по проспекту Манаса, улице Ахунбаева до микрорайона Джал.

Мэрия города Бишкек просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений.