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Классику Шостаковича сыграл Симфонический оркестр мэрии города Бишкек

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- Назгуль Абдыразакова
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Большой симфонический оркестр столичного муниципалитета под управлением Урмата Тентимишова сыграл классику Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в память погибших в Великой Отечественной Войне.

Организаторы акции – Кыргызское общество блокадников Ленинграда, Волонтеры Победы в КР при поддержке мэрии города Бишкек, Посольство России и Русский дом в Бишкеке.

Коллектив инструменталистов муниципалитета сыграл симфонию №7 "Ленинградская". Под несменную классику, участники акции зажгли и выложили 1418 свечей в форме скрипки с надписью "Седьмая симфония во имя жизни".

Отметим, мероприятие "Свеча памяти" проводится в Кыргызстане уже в шестой раз.


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URL: https://www.vb.kg/437876
Теги:
ВОВ, музыка, Россия, Кыргызстан
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