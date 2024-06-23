Классику Шостаковича сыграл Симфонический оркестр мэрии города Бишкек

Большой симфонический оркестр столичного муниципалитета под управлением Урмата Тентимишова сыграл классику Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, мероприятие прошло в память погибших в Великой Отечественной Войне.

Организаторы акции – Кыргызское общество блокадников Ленинграда, Волонтеры Победы в КР при поддержке мэрии города Бишкек, Посольство России и Русский дом в Бишкеке.

Коллектив инструменталистов муниципалитета сыграл симфонию №7 "Ленинградская". Под несменную классику, участники акции зажгли и выложили 1418 свечей в форме скрипки с надписью "Седьмая симфония во имя жизни".

Отметим, мероприятие "Свеча памяти" проводится в Кыргызстане уже в шестой раз.