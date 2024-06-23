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Появились подробности пожара в центре Астаны

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Пожар в высотном доме в центре Астаны ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. По информации ведомства, огонь распространился на площади 250 квадратных метров: со второго по 27 этажи горели утеплитель и обшивка здания.

Пожар ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня. С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса, - уточнили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе семь несовершеннолетних. В ликвидации пожара участвовали 20 единиц техники и 91 спасатель. В результате инцидента, никто не пострадал.

Местные СМИ сообщили, что пожар охватил дом жилого комплекса Rixos Khan Shaty. Также уточнялось, что здание административное и частично жилое.

Источник: news.ru


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URL: https://www.vb.kg/437877
Теги:
Казахстан, пожар
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