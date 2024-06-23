В Бишкеке открыли памятник народному артисту СССР Суймункулу Чокморову

В Бишкеке состоялась церемония открытия памятника народному артисту СССР, народному художнику Кыргызской ССР Суймункулу Чокморову. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По данным пресс-службы, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, председатель общественного фонда имени Суймункула Чокморова Сагынбек Абдрахманов, члены Союза художников Кыргызской Республики, актеры кино, современники, родственники и авторы памятника.

Министр культуры Алтынбек Максутов и зампред Кабмина Эдиль Байсалов отметили выдающийся вклад Чокморова, чье творчество и жизнь будут вдохновлять поколения.

Справка: Установка памятника Чокморову на восточной стороне кинотеатра "Ала-Тоо" была рассмотрена Градостроительным советом Бишкека и одобрена для дальнейшего проектирования. В 2017 году был установлен памятник Народному артисту СССР Суймункулу Чокморову, но из-за критики общественности в 2019 году скульптуру сняли, и было принято решение заменить памятник. После этого общественный фонд Суймункула Чокморова объявил конкурс, победителем которого стал скульптор Азамат Абдрахманов.