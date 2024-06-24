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Президент пояснил, кто будет владеть железной дорогой "КНР-КР-РУз"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" пояснил, как будут распределяться доходы от железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

"Этот проект не относится к внешнему долгу. Это коммерческий проект. Три страны объединились и создали совместную компанию. Офис компании находится в Бишкеке. Генеральный директор назначен от кыргызской стороны. Два заместителя назначены от других двух сторон. Все средства проходят через Бишкек. Таким образом, до завершения строительства железной дороги все расходы будут находиться под нашим и трех стран контролем. Китай вкладывает 51% средств, кыргызская и узбекская стороны - по 24,5%. Согласно международным нормам, после того как вложенные средства окупятся, две стороны выйдут из проекта, и 100% останется у нас.

Эта дорога необходима в первую очередь не для других, а для нас. Мы установим транзитный коридор через Центральную Азию между Европой и другими странами, включая Китай. Это также важно для экономической выгоды и геополитической стабильности", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/437881
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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