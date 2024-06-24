Жапаров: Завод по производству электромобилей начнет работать в этом году

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" рассказал какие шаги предпринимает Кыргызстан в развитии "зеленой экономики".

"Не совру, если скажу, что Кыргызстан находится на передовых позициях в переходе к "зеленой экономике". Мы строим более 60 малых и средних ГЭС по всей стране. Строятся станции для получения энергии от солнца и ветра.

Завод по производству электромобилей начнет работать в этом году. Помимо этого, я веду переговоры с несколькими странами о списании нашего внешнего долга и его замене на инвестиции в "зеленую экономику".

Две страны уже предварительно пообещали списать 120 млн долларов США нашего внешнего долга. Если все будет хорошо, до конца года мы избавимся от этого долга. Конечно, эти средства будут использованы для перехода к "зеленой экономике". Мы превратим нашу страну в зеленую страну", - сказал глава государства.