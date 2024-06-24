В Бишкеке предложили создать Женский дом Шелкового пути

В Бишкеке состоялся форум "Диалог культур и цивилизаций женщин стран Шелкового пути" с участием представительниц прекрасной половины человечества из Кыргызстана, Китая, Казахстана и Узбекистана. Гостями мероприятия, которое прошло в Национальном историческом музее КР, стали посол КНР в КР Ду Дэвэнь, заместитель министра образования и науки КР по цифровому развитию Лира Самыкбаева, страновой представитель "ООН -женщин" в КР Улзийсурен Жамсран, заместитель председателя Федерации женщин провинции Шэньси (КНР) Данг Цзе и члены Союза дизайнеров стран Шелкового пути.

В рамках мероприятия прошли показ этнической моды народов стран-участниц форума и выставка ремесленниц.

Как отметила в своем выступлении директор Национального исторического музея КР Жылдыз Бакашева, основной темой форума является способствование развитию связей среди женщин стран Шелкового пути.

"В мае прошлого года в Сиане состоялась встреча президента Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которой был достигнут консенсус по созданию кыргызско-китайского сообщества по созданию единой судьбы. Можно с уверенностью сказать, что феноменом мировой цивилизации, истории, культуры был Великий Шелковый путь. И сегодня мы возрождаем нашу историю, выводя наши отношения на совершенно новый уровень. Поэтому и сегодняшнее мероприятие в какой-то степени является вкладом в возрождение Великого Шелкового пути. Именно историческая роль женщин на этом пути был огромен, так как именно они вносили значительный вклад в культурный обмен, торговые отношения и так далее. И сегодня большинство женщин и женских организаций стран Шелкового пути могут использовать эту площадку для претворения своих идей и планов. К примеру, есть возможность создать Женский дом Шелкового пути, который будет только углублять сотрудничество во всех сферах. В целом, сегодняшнее мероприятие будет демонстрировать стиль современной женщины в новой эпохе", - сказала она.

Посол КНР в КР Ду Дэвэнь также высказала аналогичную точку зрения, что женщины являются важной силой в содействии обмену и взаимному общению между цивилизациями.

"Цивилизации становятся богатыми и открытыми благодаря взаимному общению. Более 1000 лет назад Великий Шелковый путь открыл историю торгового обмена между Востоком и Западом, создав мост для культурного обмена. В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобальной цивилизации, которая получила широкий отклик у международного сообщества.

И сегодняшняя площадка "Диалог культур и цивилизаций женщин стран Шелкового пути" с точки зрения женщин играет уникальную роль в строительстве инициативы "Один пояс, один путь", - отметила она.

Заместитель министра образования и науки КР по цифровому развитию Лира Самыкбаева от имени своего ведомства выразила признательность организатором форума за то, что дают возможность женщинам стран Шелкового пути раскрыть свой потенциал.

"Сегодняшнее мероприятие является площадкой для женщин на всем Шелковом пути для использования своих талантов и инновационного сотрудничества, чтобы стать совместным мощным двигателем для продвижения этой инициативы "Один пояс, один путь". Мы надеемся, что большинство женщин и женских организаций вдоль Шелкового пути смогут использовать данную инициативу для того, чтобы в будущем построить Женский дом Шелкового пути, что даст возможность усилить женские проекты, сотрудничество в творчестве, а также принести больше женской силы экономическому развитию наших стран", - добавила она.

От китайской делегации выступила заместитель председателя Федерации женщин провинции Шэньси (КНР) Данг Цзе, которая рассказала о деятельности своей организации.

"На протяжении многих лет Федерация женщин провинции Шэньси придерживается принципов защиты интересов женщин. Со многими женскими организациями стран Шелкового пути мы подписали меморандумы о сотрудничестве. В качестве помощи мы получили более 700 млн юаней от международных организаций на различные проекты: защита окружающей среды, поддержка матерей, помощь студентам, занятость молодежи, профилактика и контроль эпидемий и так далее.

Практика показала, что инициатива "Один пояс, один путь" соответствует веяниям времени и приносит пользу всем странам. Она имеет широкие перспективы для женщин стран Шелкового пути для использования своих талантов.

Человечество всегда развивалось через встречи и взаимопонимание. Исторически женщины на Шелковом пути внесли большой вклад в развитие культурных обменов. И поэтому сегодня не удивительно, что именно женщины вносят вклад в строительство инициативы "Один пояс, один путь". Особенно это касается образовательных, культурных и волонтерских сфер", - сказала она.