Девочке, пострадавшей в ТЦ "Караван", сделали операцию

Трехлетней девочке, пострадавшей на эскалаторе в торговом центре "Караван", провели операцию. Об этом нашему изданию vb.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"У девочки зажевало сосуды, мышцы и сухожилия. Поэтому ее пришлось прооперировать. Состояние девочки стабильное и она получает необходимую медицинскую помощь", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 23 июня в торговом центре "Караван" нога девочки застряла между проемами эскалатора. Очевидцы сразу же вызвали спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь.