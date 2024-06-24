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Девочке, пострадавшей в ТЦ "Караван", сделали операцию

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- Назгуль Абдыразакова
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Трехлетней девочке, пострадавшей на эскалаторе в торговом центре "Караван", провели операцию. Об этом нашему изданию vb.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"У девочки зажевало сосуды, мышцы и сухожилия. Поэтому ее пришлось прооперировать. Состояние девочки стабильное и она получает необходимую медицинскую помощь", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 23 июня в торговом центре "Караван" нога девочки застряла между проемами эскалатора. Очевидцы сразу же вызвали спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь.


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URL: https://www.vb.kg/437889
Теги:
дети, операция, Бишкек, пострадавшие, Минздрав
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