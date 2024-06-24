Сборная Кыргызстана по эр эниш завоевала 5 медалей на чемпионате мира

Сборная Кыргызстана по эр эниш завоевала 5 медалей (2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые) на чемпионате мира, проходившем в Казани (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, соревнования прошли с 21 по 23 июня.

Акыл Сагынбеков (70 кг) и Турдукул Абдырхманов (100 кг) завоевали золотые медали, а Кумушбек Кыдыралиев (+100 кг) занял 2-е место. Жекшенбек Турдубеков (60 кг) и Ислам Бердибек уулу (90 кг) завоевали бронзовые медали.

Команда участвовала в соревнованиях под руководством главного тренера Нурлана Турдубаева и старшего тренера Кубаныча Изабаева.