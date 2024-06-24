Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Бельгию

Президент Садыр Жапаров 24-26 июня совершит рабочий визит в Королевство Бельгия. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"25 июня глава государства встретится с королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом и Бельгией.

По итогам визита ожидается подписание двусторонних совместных документов" - сообщил Муратбек Азымбакиев.