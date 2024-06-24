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Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Бельгию

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 24-26 июня совершит рабочий визит в Королевство Бельгия. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"25 июня глава государства встретится с королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом и Бельгией.

По итогам визита ожидается подписание двусторонних совместных документов" - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/437892
Теги:
Бельгия, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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