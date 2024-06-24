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Неделя выдастся результативной и позитивной. Гороскоп с 24 по 30 июня

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Завершается первый месяц календарного лета, и последняя неделя июня выдастся результативной и позитивной. Существенного прогресса удастся достичь в делах, дабы освободиться для романтических летних путешествий. Благодаря находчивости успешно будут решены вопросы с продолжением учёбы. Луна убывает, благоприятствуя завершению дел, исправлению допущенных ранее ошибок.

Овен – ритм жизни существенно изменится. Появится больше свободного времени, которое удастся посвятить семейному отдыху, общению с близкими людьми, восстанавливая тем самым гармонию в отношениях и своё здоровье. Самое время также заняться развитием своего дела, если таковое имеется, а также делам дома. Не спеша разобрав образовавшиеся завали, вы наведёте порядок, что позволит увеличить доходы и совершить выгодные покупки.

Телец – летнее настроение побудит вас отправиться в приключения, которые принесут море позитивных впечатлений. Даже если поездка и окажется загородной, это не снизит яркость эмоций благодаря хорошей компании и прекрасным летним пейзажам. Если вы еще в поисках личного счастья, благодаря знакомствам во время летнего отдыха, вы сумеете его обрести. Дела также будут складываться удачно. Переговоры и деловые презентации принесут хорошие плоды.

Близнецы – пока ещё не нужные вам люди ушли в отпуска, поторопитесь с получением документов и различных согласований. В течение этой недели есть возможность уладить дела нужным образом и получить необходимые документы. Все эти хлопоты положительно отразятся на состоянии вещей казны. Удастся получить дополнительные доходы и с достаточными для покупок средствами пройтись по магазинам. Неделя удачна и для ремонта или строительства дома.

Рак – полученные известия вселят оптимизм. Некоторые получат сообщения, которые окажут созидательное влияние на бизнес, для кого-то это станет радостным сообщение о поступлении в университет, а для многих полученные сообщения станут стартом увлекательных летних приключений. Благополучно устроятся дальние поездки, а участие в различных мероприятиях не только существенно пополнит багаж знаний, но и расширит круг общения.

Лев – полезно понаблюдать за происходящим со стороны, дабы иметь больше представления о том, с кем вам приходится иметь дело. Многих людей, в том числе из близкого круга общения вы узнаете совершенно с другой стороны. Ваши наблюдениям пригодятся как для развития отношений в доме, так и при построении карьеры. Полученные доходы позволят устроить отдых, в течение которого удастся действительно восстановить здоровье и сбросить напряжённость.

Дева – полезно послушать мнение как домочадцев и друзей, так и деловых партнёров, коллег С из лёгкой руки вы сможете найти более подходящие варианты для летнего отдыха, а также доработать условия договоров и совместных проектов. Предстоит много поездок и встреч, как запланированных, так и нет. Свободного времени практически не будет, но каждая минута общения будет по-своему интересна и полезна. Возможно и появление новых людей в вашем круге общения.

Весы – дабы в течение оставшихся двух месяцев календарного лета не пришлось обивать пороги различных инстанций и влиятельных людей, позаботьтесь на этой неделе о документах и решении важных вопросов, в том числе касающихся денег. Проявив расторопность, вы пополните казну и сможете в дальнейшем наслаждаться летом.  Удачны также покупки и всевозможные инвестиции

Скорпион – жизнь будет радовать приятными сообщениями и встречами. Встретив случайно нужных людей, вы сможете обсудить планы на будущее, прийти по ключевым вопросам сотрудничества. А поскольку лето в разгаре, то развлекательные путешествия не обойдут вас стороной.  Даже если поездка окажется непродолжительной, впечатлений  окажется предостаточно. Появится возможность устроить личную жизнь, если второй половинки ещё нет, либо оживить текущие отношения.

Стрелец – приложите все усилия для того, чтобы пополнить казну. В течение этой недели удастся создать и дополнительные источники доходов, и получить давно ожидаемые деньги, побеспокоив должников. Время располагает к покупкам, совершению сделок с недвижимостью, а также вложения денег в ремонт дома или строительство. Преобразования в доме окажутся в итоге удачными. Обновление гардероба также пойдёт н пользу.

Козерог – поездки, общение с друзьями и родственниками, деловые встречи и свидания изменят ритм жизни и настроение. Возникшее разочарование от провалов в недавнем прошлом, исчезнет и у вас вновь появится настроение для подвигов как на ниве любви, так и в бизнесе. Стоит попробовать новые увлечения или виды досуга. Эксперимент окажется удачным. Деловые переговоры пройдут динамично и продуктивно. Появятся новые варианты сотрудничества, а договора будут заключены без проволочек.

Водолей – влиятельные знакомые помогут разобраться с должниками, а также посодействуют в решении финансовых вопросов, либо трудоустройстве. Полученный совет поможет в разрешении имущественных споров, а также получении важных документов. Найдите время для разговора с человеком, который давно хотел сказать что-то важное. Этот разговор кардинально поменяет личную жизнь и даст ответы на вопросы, которые долгое время вы не могли решить.

Рыбы – с ответом не торопитесь, получив деловое предложение. Важно тщательно и серьёзно подойти к принятию решения, но в то же время не затягивать с ответом. От вашего ответа будет зависеть судьба карьеры. Станет больше личного общения. Появится время для встреч с друзьями, вечеринок и свиданий. Жизнь наполнится летними приключениями, которые подарят массу приятных эмоций. Возможно и признание в чувствах.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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