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Ученик "Академии Роста "Престиж"" стал победителем Международной олимпиады

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На Иссык-Куле 22 июня 2024 года прошла 9-я Международная олимпиада по ментальной арифметике и эйдетике. Об этом редакции vb.kg рассказала директор образовательного комплекса "Академия роста "Престиж"" Султаналиева Лариса Александровна.

"Ученик детского образовательного центра "Академии Роста. Престиж" Чубаков Рамзан, которому 10 лет, получил звание " Чемпион" в возрастной категории 10~17 лет. Всего в олимпиаде принимало участие 360 детей.

От имени нашего образовательного центра поздравляю Рамзана Чубакова, его родителей и конечно же его педагога Наматбекову Айсуулу Авазовну с победой!", - сказала Лариса Султаналиева.


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URL: https://www.vb.kg/437901
Теги:
школа, Бишкек
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