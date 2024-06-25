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Скоро начнется строительство Орто-Токойской ГЭС

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Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев ознакомился с подготовкой к началу строительства Орто-Токойской ГЭС. Отметим, что ранее кабинет министров КР дал поручение ОАО "Чакан ГЭС" построить гидроэлектростанцию на Орто-Токойском водохранилище.

Согласно поручению, в марте 2023 года было подписано соглашение о полной реализации проекта между ОАО "Чакан ГЭС" и китайской государственной компанией СНМС (China National Heavy Machinery Corporation). Полный срок строительства составляет 3 года. Общая мощность ГЭС составит 21 МВт.

Министр энергетики поручил соответствующим руководителям в кратчайшие сроки провести церемонию начала строительства ГЭС, а также в течении недели приступить к основным строительным работам.

Кроме этого, министр побывал в городе Балыкчи, где посетил склад временного хранения солнечных панелей, привезенные компаниями (200 фур) и ознакомился с их качеством. Также по просьбе соответствующих руководителей министр оставил в качестве памятного знака подпись на панели и пожелал успехов представителям компании.


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URL: https://www.vb.kg/437905
Теги:
ГЭС, Кыргызстан
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