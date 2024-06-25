12 членов "Йакын-Инкар" публично отреклись от радикальной идеологии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.331 "Организация деятельности экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а равно вербовки, склонения, вовлечения граждан в ее деятельность" УК КР ранее был проведен ряд обысковых мероприятий у членов радикального экстремистского течения "Йакын-Инкар" в г.Баткен, г.Кызыл-Кыя, Баткенском и Кадамжайском районах Баткенской области.

При этом лидер экстремистской группы "И.З.А.", 1983 г.р., и 9 членов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Йакын-Инкар" были задержаны.

Решением Кадамжайского районного суда "И.З.А." и ближайший его сподвижник "И.И.К." признаны виновными и осуждены. Уголовные дела в отношении остальных членов РЭТ "Йакын-Инкар" выделены в отдельное производство, в настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Кроме того, в целях снижения активности членов религиозно-экстремистского течения "Йакын-Инкар" на территории Баткенской области, в отношении 12 членов указанного РЭТ (г.Баткен, г.Кызыл-Кыя, Баткенский и Кадамжайский районы) от имени органов национальной безопасности КР объявлены официальные предостережения, при этом они полностью осознали пагубность радикально-экстремистской идеологии РЭТ "Йакын Инкар" и добровольно и публично отреклись от дальнейшего членства в указанной запрещенной организации.

ГКНБ продолжает работу по выявлению и пресечению преступной деятельности сторонников различных радикально-экстремистских организаций, а также проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в их ряды.