Погода
$ 86.53 - 87.27
€ 92.53 - 93.52

Гражданина КР экстрадировали из Польши за разбой на более 62 млн сомов

205  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Варшавы в Бишкек экстрадирован гражданин Кыргызской Республики А.М., обвиняемый Следственной службой отдела внутренних дел города Кызыл-Кия в совершении разбойного нападения в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в 2015 году на территории Баткенской области гражданин А.М. вместе с другими соучастниками, напали на гражданина Ы.Ж. и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели денежными средствами в размере 1 млн 30 тыс. долларов ( 62 млн 170 тыс. 800 сомов).

Гражданин А.М. передан в Следственную службу отдела внутренних дел города Кызыл-Кия для привлечения к уголовной ответственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437908
Теги:
Генеральная прокуратура, Польша, разбой, экстрадиция, Кыргызстан, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  