Гражданина КР экстрадировали из Польши за разбой на более 62 млн сомов

Из Варшавы в Бишкек экстрадирован гражданин Кыргызской Республики А.М., обвиняемый Следственной службой отдела внутренних дел города Кызыл-Кия в совершении разбойного нападения в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в 2015 году на территории Баткенской области гражданин А.М. вместе с другими соучастниками, напали на гражданина Ы.Ж. и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели денежными средствами в размере 1 млн 30 тыс. долларов ( 62 млн 170 тыс. 800 сомов).

Гражданин А.М. передан в Следственную службу отдела внутренних дел города Кызыл-Кия для привлечения к уголовной ответственности.