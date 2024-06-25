Муниципальная инспекция Бишкека внедряет новую форму для инспекторов

Инспекторы муниципальной инспекции мэрии города Бишкек будут нести свою службу в ведомственной форме. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, линейка униформы разработана с целью повышения статуса и узнаваемости служащих. При ее разработке большое внимание уделялось функциональности, для удобства ношения и практичности.

Всего для стражей чистоты и порядка предусмотрено 64 комплекта формы. В настоящее время изготавливается остальная часть ведомственной формы.

Напомним, муниципальная инспекция мэрии города Бишкек, созданная в начале года, следит за благоустройством, чистотой и порядком в столице.