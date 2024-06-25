КРСУ начинает приемную кампанию: Поступай в университет нового поколения!

Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ) объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год! Это ваш шанс стать частью одного из самых престижных университетов Кыргызстана, который недавно вошел в мировой рейтинг вузов и занял почетное место в топ-5 лучших университетов страны по национальному рейтингу.
КРСУ - это университет нового поколения, предлагающий не только современные образовательные программы, но и инновационные научные исследования и социальные инициативы. Здесь активно внедряется цифровая трансформация, что открывает студентам уникальные возможности для обучения и карьерного роста.
Десять "Да" КРСУ:
- Дипломы российского и кыргызского образцов: Вы получите два диплома - российского и кыргызского образцов, что значительно расширит ваши карьерные перспективы.
- Партнерская сеть вузов: Возможность прохождения бесплатных стажировок и практик в лучших российских университетах.
- Индивидуальная учебная траектория: Подбирайте учебные программы, которые соответствуют вашим личным интересам и профессиональным целям.
- Мотивационные программы: Высокие стипендии до 50 000 сомов и гранты на проживание в размере 7 000 рублей в месяц.
- Индустриальное партнерство: Трудоустройство и стажировки в ведущих компаниях Кыргызстана и России.
- Современный кампус: Новый кампус, технопарк, учебный полигон и база отдыха.
- Молодежный центр инициатив: Реализуйте свои проекты и стартапы, участвуйте в насыщенной студенческой жизни.
- Научно-образовательная инфраструктура: Современное оборудование и образовательные программы по международным стандартам.
- Кадровый состав: Ведущие преподаватели из Кыргызстана и России.
- Лучшие факультеты: Широкий выбор направлений от медицины до международных отношений и архитектуры.
Документы для поступления:
- Скан-копия паспорта;
- Скан-копия документа о среднем общем, среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании;
- Электронная версия фотографии размером 3х4 см;
- Скан-копии документов, дающих право на особые условия приема и льготы;
- Сведения о результатах сдачи ОРТ (для граждан КР);
- Сведения о результатах сдачи ЕГЭ (для граждан РФ);
- Сведения о результатах сдачи ЕНТ (для граждан РК).
Контакты: Номер приёмной комиссии: +996 555 431211
Сайт электронной регистрации: https://study.krsu.kg
Раздел "Поступающим" на сайте университета: https://abit.krsu.edu.kg
Факультеты и Образовательные Программы КРСУ
КРСУ предлагает широкий выбор факультетов и образовательных программ, удовлетворяющих различные интересы и профессиональные устремления студентов. Ознакомьтесь с нашими основными направлениями:
Медицинский Факультет
- Лечебное дело (6 лет)
- Педиатрия (6 лет)
- Стоматология (5 лет)
Естественно-Технический Факультет
- Прикладная математика и информатика (4 года)
- Электроэнергетика и электротехника (4 года)
- Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг (4 года)
- Логистика на транспорте (4 года)
- Автомобильный сервис (4 года)
- Приборостроение (4 года)
- Электроника и наноэлектроника (4 года)
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи (4 года)
- Программная инженерия (4 года)
- Физические процессы горного или нефтегазового производства (5,5 лет)
Экономический Факультет
- Экономика и управление (4 года)
Гуманитарный Факультет
- Филология (4 года)
- Философия (4 года)
- Реклама и связи с общественностью (4 года)
- Психология (4 года)
- Лингвистика (4 года)
- Перевод и переводоведение (английский язык) (5 лет)
- Перевод и переводоведение (немецкий и французский языки) (5 лет)
- Религиоведение (4 года)
- Билингвальная педагогика
Факультет Международных Отношений
- Политология (4 года)
- Международные отношения (4 года)
- Журналистика (4 года)
- Перевод и переводоведение (китайский язык) (5 лет)
Факультет Архитектуры, Дизайна и Строительства
- Искусство костюма и текстиля (4 года)
- Архитектура (5 лет)
- Дизайн архитектурной среды (5 лет)
- Строительство (4 года)
- Природообустройство и водопользование (4 года)
- Техносферная безопасность (4 года)
Юридический Факультет
- Юриспруденция (4 года)
- Судебная экспертиза (5 лет)