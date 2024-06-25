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КРСУ начинает приемную кампанию: Поступай в университет нового поколения!

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Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ) объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год! Это ваш шанс стать частью одного из самых престижных университетов Кыргызстана, который недавно вошел в мировой рейтинг вузов и занял почетное место в топ-5 лучших университетов страны по национальному рейтингу.

КРСУ - это университет нового поколения, предлагающий не только современные образовательные программы, но и инновационные научные исследования и социальные инициативы. Здесь активно внедряется цифровая трансформация, что открывает студентам уникальные возможности для обучения и карьерного роста.

Десять "Да" КРСУ:

  1. Дипломы российского и кыргызского образцов: Вы получите два диплома - российского и кыргызского образцов, что значительно расширит ваши карьерные перспективы.
  2. Партнерская сеть вузов: Возможность прохождения бесплатных стажировок и практик в лучших российских университетах.
  3. Индивидуальная учебная траектория: Подбирайте учебные программы, которые соответствуют вашим личным интересам и профессиональным целям.
  4. Мотивационные программы: Высокие стипендии до 50 000 сомов и гранты на проживание в размере 7 000 рублей в месяц.
  5. Индустриальное партнерство: Трудоустройство и стажировки в ведущих компаниях Кыргызстана и России.
  6. Современный кампус: Новый кампус, технопарк, учебный полигон и база отдыха.
  7. Молодежный центр инициатив: Реализуйте свои проекты и стартапы, участвуйте в насыщенной студенческой жизни.
  8. Научно-образовательная инфраструктура: Современное оборудование и образовательные программы по международным стандартам.
  9. Кадровый состав: Ведущие преподаватели из Кыргызстана и России.
  10. Лучшие факультеты: Широкий выбор направлений от медицины до международных отношений и архитектуры.

Документы для поступления:

  1. Скан-копия паспорта;
  2. Скан-копия документа о среднем общем, среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании;
  3. Электронная версия фотографии размером 3х4 см;
  4. Скан-копии документов, дающих право на особые условия приема и льготы;
  5. Сведения о результатах сдачи ОРТ (для граждан КР);
  6. Сведения о результатах сдачи ЕГЭ (для граждан РФ);
  7. Сведения о результатах сдачи ЕНТ (для граждан РК).

Контакты: Номер приёмной комиссии: +996 555 431211

Сайт электронной регистрации: https://study.krsu.kg

Раздел "Поступающим" на сайте университета: https://abit.krsu.edu.kg

Факультеты и Образовательные Программы КРСУ

КРСУ предлагает широкий выбор факультетов и образовательных программ, удовлетворяющих различные интересы и профессиональные устремления студентов. Ознакомьтесь с нашими основными направлениями:

Медицинский Факультет

  1. Лечебное дело (6 лет)
  2. Педиатрия (6 лет)
  3. Стоматология (5 лет)

Естественно-Технический Факультет

  1. Прикладная математика и информатика (4 года)
  2. Электроэнергетика и электротехника (4 года)
  3. Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг (4 года)
  4. Логистика на транспорте (4 года)
  5. Автомобильный сервис (4 года)
  6. Приборостроение (4 года)
  7. Электроника и наноэлектроника (4 года)
  8. Инфокоммуникационные технологии и системы связи (4 года)
  9. Программная инженерия (4 года)
  10. Физические процессы горного или нефтегазового производства (5,5 лет)

Экономический Факультет

  1. Экономика и управление (4 года)

Гуманитарный Факультет

  1. Филология (4 года)
  2. Философия (4 года)
  3. Реклама и связи с общественностью (4 года)
  4. Психология (4 года)
  5. Лингвистика (4 года)
  6. Перевод и переводоведение (английский язык) (5 лет)
  7. Перевод и переводоведение (немецкий и французский языки) (5 лет)
  8. Религиоведение (4 года)
  9. Билингвальная педагогика

Факультет Международных Отношений

  1. Политология (4 года)
  2. Международные отношения (4 года)
  3. Журналистика (4 года)
  4. Перевод и переводоведение (китайский язык) (5 лет)

Факультет Архитектуры, Дизайна и Строительства

  1. Искусство костюма и текстиля (4 года)
  2. Архитектура (5 лет)
  3. Дизайн архитектурной среды (5 лет)
  4. Строительство (4 года)
  5. Природообустройство и водопользование (4 года)
  6. Техносферная безопасность (4 года)

Юридический Факультет

  1. Юриспруденция (4 года)
  2. Судебная экспертиза (5 лет)


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абитуриент, вуз, КРСУ, PR
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