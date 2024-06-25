КРСУ начинает приемную кампанию: Поступай в университет нового поколения!

Кыргызско-Российский Славянский Университет (КРСУ) объявляет о начале приемной кампании на 2024-2025 учебный год! Это ваш шанс стать частью одного из самых престижных университетов Кыргызстана, который недавно вошел в мировой рейтинг вузов и занял почетное место в топ-5 лучших университетов страны по национальному рейтингу.

КРСУ - это университет нового поколения, предлагающий не только современные образовательные программы, но и инновационные научные исследования и социальные инициативы. Здесь активно внедряется цифровая трансформация, что открывает студентам уникальные возможности для обучения и карьерного роста.

Десять "Да" КРСУ:

Дипломы российского и кыргызского образцов: Вы получите два диплома - российского и кыргызского образцов, что значительно расширит ваши карьерные перспективы. Партнерская сеть вузов: Возможность прохождения бесплатных стажировок и практик в лучших российских университетах. Индивидуальная учебная траектория: Подбирайте учебные программы, которые соответствуют вашим личным интересам и профессиональным целям. Мотивационные программы: Высокие стипендии до 50 000 сомов и гранты на проживание в размере 7 000 рублей в месяц. Индустриальное партнерство: Трудоустройство и стажировки в ведущих компаниях Кыргызстана и России. Современный кампус: Новый кампус, технопарк, учебный полигон и база отдыха. Молодежный центр инициатив: Реализуйте свои проекты и стартапы, участвуйте в насыщенной студенческой жизни. Научно-образовательная инфраструктура: Современное оборудование и образовательные программы по международным стандартам. Кадровый состав: Ведущие преподаватели из Кыргызстана и России. Лучшие факультеты: Широкий выбор направлений от медицины до международных отношений и архитектуры.

Документы для поступления:

Скан-копия паспорта; Скан-копия документа о среднем общем, среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; Электронная версия фотографии размером 3х4 см; Скан-копии документов, дающих право на особые условия приема и льготы; Сведения о результатах сдачи ОРТ (для граждан КР); Сведения о результатах сдачи ЕГЭ (для граждан РФ); Сведения о результатах сдачи ЕНТ (для граждан РК).

Контакты: Номер приёмной комиссии: +996 555 431211

Сайт электронной регистрации: https://study.krsu.kg

Раздел "Поступающим" на сайте университета: https://abit.krsu.edu.kg

Факультеты и Образовательные Программы КРСУ

КРСУ предлагает широкий выбор факультетов и образовательных программ, удовлетворяющих различные интересы и профессиональные устремления студентов. Ознакомьтесь с нашими основными направлениями:

Медицинский Факультет

Лечебное дело (6 лет) Педиатрия (6 лет) Стоматология (5 лет)

Естественно-Технический Факультет

Прикладная математика и информатика (4 года) Электроэнергетика и электротехника (4 года) Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг (4 года) Логистика на транспорте (4 года) Автомобильный сервис (4 года) Приборостроение (4 года) Электроника и наноэлектроника (4 года) Инфокоммуникационные технологии и системы связи (4 года) Программная инженерия (4 года) Физические процессы горного или нефтегазового производства (5,5 лет)

Экономический Факультет

Экономика и управление (4 года)

Гуманитарный Факультет

Филология (4 года) Философия (4 года) Реклама и связи с общественностью (4 года) Психология (4 года) Лингвистика (4 года) Перевод и переводоведение (английский язык) (5 лет) Перевод и переводоведение (немецкий и французский языки) (5 лет) Религиоведение (4 года) Билингвальная педагогика

Факультет Международных Отношений

Политология (4 года) Международные отношения (4 года) Журналистика (4 года) Перевод и переводоведение (китайский язык) (5 лет)

Факультет Архитектуры, Дизайна и Строительства

Искусство костюма и текстиля (4 года) Архитектура (5 лет) Дизайн архитектурной среды (5 лет) Строительство (4 года) Природообустройство и водопользование (4 года) Техносферная безопасность (4 года)

Юридический Факультет