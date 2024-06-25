Фабрика Апрельской революции имени Бакиева - жирный минус социал-демократам

Фабрика, как предполагается, будет построена на гектаре земли, выделенной президентом Садыром Жапаровым, на деньги, выделенные беглым экс-президентом Курманбеком Бакиевым для родственников погибших в апрельских событиях 2010 года.

"Что здесь не так?" - вопрошают некоторые СМИ после публикации этой новости. И даже пытаются ответить на этот вопрос… Хотя, если разобраться, здесь все вполне "так" и совершенно логично.

Бакиев (если вдруг кто-нибудь подзабыл) – "кровавый", второй по счету президент Кыргызстана, ошибочно посчитавший его свой личной вотчиной и хозяйничавший в стране как в собственной юрте. Напоследок, переполнив чашу народного терпения и категорически не желая покидать трон, устроивший бойню, которая унесла жизни более семидесяти молодых, полных сил кыргызстанцев. Примерно столько же потом умерли от полученных в ходе революции ран, травм и увечий.

Сбежавший Бакиев поселился в Беларуси, и время от времени в обществе начинают муссироваться слухи о его возвращении. Несмотря на то, что на родине Курманбек Салиевич признан преступником и заочно приговорен к тридцати годам лишения свободы. По идее, если он вдруг и рискнет вернуться – будет сразу же схвачен и под белы руки сопровожден к месту отбывания наказания.

С приходом к власти Садыра Жапарова эти слухи уже не поползли, а пошли бодрым шагом, чуть ли не побежали. Во-первых, в прошлом году действующий президент Кыргызстана собрал на нейтральной территории всех своих предшественников и впервые дал им возможность пообщаться – высказать друг другу в лицо все обиды и претензии и, помирившись, пожать друг другу руки. Не все "эксы", прямо скажем, сумели сохранить необходимое в таких случаях самообладание и достойно выдержать экзамен (возможно, самый главный в их жизни). Кое-кто (например, Алмазбек Атамбаев) повел себя несколько странно, особенно для грозящего возвращением кыргызского терминатора… Ну да ладно, пусть это остается на его совести.

После той исторической встречи оппоненты с удвоенной энергией заговорили о желании Жапарова реабилитировать "Курсалиича" и вернуть его в страну. Ни про Акаева, ни про Атамбаева, ни про Жээнбекова такие слухи не ходят. Хотя любого другого из бывших благородный кыргызский народ, скорее всего, смог бы понять и простить. Но только не Бакиева!

А теперь вот новый казус: беглый Бакиев вроде бы согласился выделить энную сумму в качестве компенсации, чтобы родственники погибших и пострадавших по его вине могли с пользой распорядиться этими деньгами. Они решили строить швейную фабрику на 200 рабочих мест. Почему бы и нет? Кто от этого пострадает?

Однако на Жапарова вновь накинулись наиболее ярые противники (они же "свидетели второго пришествия" Бакиева): нельзя, дескать, ни в коем случае и ни в каком виде допускать его в Кыргызстан – даже в виде денег на строительство предприятия. Потому что якобы вслед за деньгами в страну запросто просочится и сам спонсор, а это будет самая настоящая катастрофа.

Между тем, если посмотреть на ситуацию здраво и трезво, представляется, как пел Высоцкий, "совсем простая штука". "Апрелевцы" несколько лет осаждали Жапарова с просьбой повлиять на Бакиева, от которого очень долго тщетно ждали хотя бы извинений. Повлиять и выбить-таки из него хоть что-то, что может пойти на пользу обществу. А то больно уж хорошо он устроился: живет себе припеваючи по соседству с батькой Лукашенко и в ус не дует. И плевать ему на суровый заочный приговор. И плевать на тех, кого лишил родных и близких.

Жапаров, по его признанию, сначала вообще не хотел вмешиваться в "апрелевско-бакиевские" дела. Потом проникся: "Мне стало их жалко. Я подумал, что, если мы сможем улучшить условия для двухсот семей, это будет хорошо. Поэтому я выделил землю".

Абсолютно логичный поступок для человека с нормальным человеческим сердцем и президентскими возможностями. Можешь помочь – помоги. По этому принципу живет и Камчыбек Ташиев.

Тем более что лично с Бакиевым президент никаких переговоров не вел. Тем более что и землю-то выделил с оговоркой: посмотрим, дескать. Если окажется, что не будет здесь никакой фабрики – земля быстренько вернется государству.

Бакиевский аттракцион неслыханной щедрости тоже вполне понятен. Как ни крути, он человек верующий. И вполне возможно, молитвы и медитации натолкнули его на правильный путь. Виноват – расплачивайся. Хотя бы деньгами (которые, разумеется, не вернут матери сына, сестре брата, жене мужа, а детям – отца). Да и чисто с прагматической точки зрения он прав. Наверняка за годы изгнания грамотные юристы объяснили: приговор может быть смягчен, если у потерпевших не будет к подсудимому по крайней мере материальных претензий.

А вот кого понять действительно сложно, так это кыргызских социал-демократов. Что они сделали для того, чтобы сейчас оказалось невозможным и ненужным принимать от Бакиева какую бы то ни было помощь? Что, кроме лозунгов "Бакиев не пройдет", слышали от них эти самые родные сгоревших в горниле революции? Именно эсдеки, называвшиеся тогда СДПК, пришли к власти после победы над бакиевщиной. И именно они могли бы за много лет отблагодарить тех, кто ценой своей жизни привел их к победе. Чтобы "апрелевцы" не дожидались президентства Жапарова и не ходили к нему на поклон с просьбами о помощи. И от переговоров с Бакиевым можно было бы гордо отказаться и даже намекнуть, куда ему следует засунуть свои грязные деньги…

Что Бакиев? Не так давно генерал Ташиев четко сказал, что никто в правительстве Бакиева реабилитировать не собирается. Никто не намерен звать его обратно в страну и устраивать ему здесь полный саламалейкум. В нынешнем январе у Бакиевых даже кафе в Джалал-Абаде с подачи Ташиева отобрали: "Чье кафе? Бакиевых? Сносите, его здесь не будет. Подумайте над строительством парка, зеленой зоны. Все нужно вернуть государству!"

И жапаровская встреча с Курманбеком Салиевичем в Дубае, и предоставленная ему возможность материально компенсировать некоторые свои злодеяния – не более чем жест доброй воли. И Жапаров, и Ташиев часто говорят о милосердии – может, это оно и есть? Может, в Кыргызстане наконец наступает эра милосердия (не имеющая ничего общего с реабилитацией кровавых преступников)?

Но инцидент с выделением земли под фабрику и договором с Бакиевым о деньгах для ее строительства – жирный минус кыргызстанским социал-демократам. Это уже сейчас можно сказать со всей определенностью.