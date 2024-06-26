Проверка на Иссык-Куле: 3 скутера и лодка отправлены на спецстоянку

Областная туристическо-экологическая милиция и Минтранс проверяют владельцев водных средств на Иссык-Куле по правилам плавания. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в ходе проверки на прибрежной зоне Иссык-Кульского района были выданы 12 судовых билетов, составлены 4 протокола за нарушение правил плавания на водоемах, поставлены на специальную стоянку 3 скутера и 1 лодка.

Проверка проводится в целях повышения безопасности на озере и снижению числа несчастных случаев на воде. В ходе беседы сотрудники милиции и представители Министерства транспорта и коммуникаций напоминают владельцам водных транспортных средств о важности соблюдения установленных правил и норм, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

Мероприятие продолжается, и аналогичные проверки будут проводиться регулярно в течение всего летнего сезона.