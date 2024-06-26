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В Бишкеке активно обновляют дорожные разметки

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Бригада муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" приступила к обновлению пешеходного перехода на пересечении улиц Абдымомунова и Орозбекова, по проспекту Ч.Айтматова от по пр. Ч. Айтматова от улицы Ажыбек Баатыра до Южной Магистрали. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, далее планируется приступить к обновлению дорожной разметки на площади им. Т.Усубалиева.

По улице Баялинова от бульвара Молодой Гвардии до улицы Абдрахманова завершены работы по нанесению сплошных, прерывистых, пунктирных линий и пешеходного перехода.

Такие же виды работ завершены по бульвару Эркиндик от улицы Абдымомунова до улицы Фрунзе, по улице Московская от проспекта Манаса до улицы Бейшеналиева.

После капитального ремонта обновлены дорожные разметки по улице Ахунбаева от улицы Малдыбаева до улицы Токтоналиева.


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URL: https://www.vb.kg/437929
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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