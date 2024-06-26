Хождение по мукам. Как я пытался заполнить налоговую декларацию

"Черт побери, пора уже самому на хорошем уровне овладеть цифровыми технологиями. Иначе так и будешь унижаться перед чиновниками". Именно с такими мыслями я покидал Центр обслуживания предпринимателей, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Шопокова в Бишкеке, пишет журналист 24.kg.

Мне пришлось обратиться туда из-за трудностей с подачей электронной отчетности в Государственную налоговую службу.

Помещение ЦОП организовано по всем канонам сервисных центров XXI века: просторный и светлый зал, достаточное количество сидячих мест, система электронной очереди и довольно много окошек, не менее 20.

Однако, как оказалось, за стеклянным ограждением сидит все тот же чиновник из прошлого - безучастный и равнодушный.

Он не грубит открыто, никакого повышенного тона. Везде видеокамеры, вероятно поэтому тоже. Но он мастерски умеет уходить от помощи в решении проблемы, с которой ты, собственно, к нему и обращаешься.

Итак, я подхожу к окошку, указанному на табло. Меня встречает сотрудница средних лет с невозмутимым лицом. Признаться, и на моем лице не было американской улыбки.

- Здравстуйте!

- Здравствуйте! Что у вас?

- У меня проблемы с доступом к личному кабинету, чтобы заполнить форму месячного отчета.

- Хорошо, пройдите в зал и сядьте за компьютер. Я к вам подойду.

Я открыл свой личный ноутбук и показал проблему. Она позвала своего коллегу и попросила его помочь (!). Справедливости ради надо сказать, что коллега подошел быстро и, когда я рассказал и показал что к чему, он коротко ответил: "Надо добавить к логину еще три цифры и сменить пароль".

Опустив подробности, отмечу, что решить часть проблемы он помог. Но доступа к отчету у меня по-прежнему не было. А более подробно проконсультироваться было невозможно - чиновники уже принимали других посетителей. То есть фактически я с чем пришел, с тем и ушел.

Но отчет нужно сдавать, и на следующий день я решил просто пойти в районную налоговую. Была надежда, что там все по-другому.

В Октябрьской налоговой зал для обслуживания граждан компактный, и кажется, что людей много. Захожу, подхожу к аппарату выдачи талонов на очередь и выбираю опцию "Разъяснения и консультации". Очередь подходит быстро.

Однако сотрудница налоговой, увидев мой ноутбук, сходу заявляет: помогать сдавать отчет я не буду!

- Может, для начала выслушаете, с какой проблемой я к вам обратился?

- Нет, я всего лишь хотела вас предупредить, - прозвучал ответ.

- Мне бы только добраться до этой самой формы отчетности, а дальше я сам, - с огромной надеждой смотрю на нее.

Предлагает мне пройти в зал, где есть компьютеры. В зале всего два компьютера, и они заняты такими же бедолагами, как и я. Опуская детали, скажу, что попытка сдать отчет через компьютер в налоговой тоже не увенчалась успехом.

Снова иду к той же чиновнице. Она уже занята другими посетителями.

В общем резюме простое: отношение в Октябрьской налоговой к тем, кто пришел к ним за советом и помощью, было точно такое же, как и в ЦОП: равнодушие и безучастие к проблеме граждан. Как итог – проблема с электронной отчетностью так и не решилась.

P.S. Очень хочется получить комментарий Государственной налоговой службы. Но только не в формате стандартного отчета, полного цифр.

Автор: Суйунбек Шамшиев