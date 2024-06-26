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Акылбек Жапаров принял участие в выставке "Китай-Евразия ЭКСПО"

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) принял участие в 8-й Международной выставке "Китай-Евразия ЭКСПО: новые возможности на Шелковом пути и новая жизненная сила для Евразии" совместно с главами делегаций государств, посетивших выставку.

Глав делегаций государств, прибывших для участия в выставке, встретил председатель Народного правительства КНР СУАР Эркин Тунияз.

Главы делегаций государств официально открыли специально подготовленные павильоны "Китай-Евразия ЭКСПО".

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуй, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие главы делегаций, а также руководители крупнейших международных организаций ознакомились с продукцией ведущих мировых компаний, представленных на международной выставке.

Выставка общей площадью 100 тыс. кв. метров разделена на три направления: выставочное пространство для инвестиционного сотрудничества, международное выставочное пространство и выставочное пространство для специализированных отраслей. В выставке принимают участие более 10 тыс. компаний в сферах энергетики, легкой промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, культуры и туризма. Также в рамках выставки проводится более 60 форумов и специальных мероприятий.

На международной выставке установлен национальный павильон Кыргызстана, в котором представлено более 110 видов продукции. В выставке приняли участие более 70 отечественных производителей.

Основная цель участия Кыргызстана в этой выставке - продвижение кыргызстанских товаров на китайский рынок.

Отметим, что 8-я международная выставка "Китай-Евразия ЭКСПО", направленная на углубление сотрудничества между Азией и Европой, пройдет в городе Урумчи с 26 по 30 июня 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/437934
Теги:
Акылбек Жапаров, выставка, Китай, СУАР
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