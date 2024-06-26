Погода
$ 86.47 - 87.17
€ 92.53 - 93.52

В Бишкеке проходит Международный форум по инвестициям в здравоохранение

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, сообщают СМИ.

В течении двух дней участники Форума будут изучать прогрессивные подходы для расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, смягчения последствий изменения климата, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и решения проблемы высоких показателей неинфекционных заболеваний.

В форуме участвуют представители руководства Кыргызской Республики, региональные руководители ВОЗ, ООН, министры здравоохранений стран Центральной Азии, представители международных организаций по вопросам здравоохранения, социального развития, защиты окружающей среды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437936
Теги:
инвестиции, здравоохранение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  