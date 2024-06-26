В Бишкеке проходит Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, сообщают СМИ.

В течении двух дней участники Форума будут изучать прогрессивные подходы для расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, смягчения последствий изменения климата, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и решения проблемы высоких показателей неинфекционных заболеваний.

В форуме участвуют представители руководства Кыргызской Республики, региональные руководители ВОЗ, ООН, министры здравоохранений стран Центральной Азии, представители международных организаций по вопросам здравоохранения, социального развития, защиты окружающей среды.