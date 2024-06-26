Жапаров на "Китай-Евразия ЭКСПО" рассказал об инвестиционном потенциале КР

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в ходе рабочего визита в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) выступил на официальной церемонии открытия VIII ЭКСПО "Китай-Евразия: Новые возможности на Шелковом пути и сила новой жизни Евразии".

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подчеркнув важность мероприятия, объединившим политических лидеров, ведущих руководителей бизнеса, рассказал об основных инвестиционных направлениях Кыргызстана.

"Кыргызстан прилагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний, инвесторов и предпринимателей. Инвестиции в Кыргызстане защищены Законом Кыргызской Республики "Об инвестициях". Открытость экономики, либеральный торговый и валютный режим, членство во Всемирной торговой организации и ЕАЭС свидетельствуют о том, что Кыргызстан является перспективной страной для инвестиций", - сказал Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров сообщил, что рост экономики Кыргызстана в последние годы демонстрирует стабильное развитие, так средний темп роста ВВП составил 7% и добавил, что в 2023 году ВВП страны превысил 1 триллион 229 миллиардов сомов. Данные показатели по словам Главы Кабмина "дали возможность запустить крупные инфраструктурные проекты в республике".

"Хотел бы обратить ваше внимание на то, что ведется активная работа по реализации энергетических проектов регионального значения. Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 имеет широкие экономические, экологические, социальные преимущества и перспективы не только для страны, но и всего Центральноазиатского региона. Активизируя сотрудничество в направлении возобновляемых источников энергии, в комплексе с развитием умной энергетики, Кыргызская Республика может стать важным звеном в продвижении инициативы "Зеленый Шелковый путь. Богатые водные ресурсы Кыргызстана – возможно наиболее важный природный дар страны", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что Кыргызстан обладает огромными туристическим потенциалом, имеются большие возможности для развития внутреннего и международного туризма, и пригласил компании, заинтересованные в этой сфере, инвестировать в реализацию туристических проектов и развитие маршрутов по Великому Шелковому пути.

"Кроме того, в настоящее время существует высокий спрос на автомобильные перевозки, поэтому обсуждается вопрос открытия дополнительного автодорожного пункта пропуска на границе Кыргызстана и Китая, что непосредственно добавит дополнительную динамику торгово-логистическому сотрудничеству. Совершенствование транспортной системы будет способствовать привлечению дополнительных объемов международных транзитных грузов, а также значительному росту торговли между Китаем и странами, расположенными в Центральной Азии, Западной Азии, Персидском заливе и Европе. Кроме этого, для развития транспортной сферы особо важен проект строительства совместной инфраструктурной железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Пусть сегодняшний форум станет еще одним шагом к светлому будущему и принесет значимые результаты для всех нас", - заключил Председатель Кабмина.

По мнению глав делегаций и крупнейших международных финансовых организаций, выступивших на официальной церемонии открытия ЭКСПО, "Китай-Евразия ЭКСПО" вносит вклад в углубление сотрудничества между Азией и Европой и стал важным каналом сотрудничества Китая с соседними странами.

Отметим, что VIII международная выставка "Китай-Евразия ЭКСПО" пройдет с 26 по 30 июня 2024 года в городе Урумчи, СУАР КНР.