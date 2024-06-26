Проект "Электронный надзор" реализуется уже и в Таласе

Вслед за городами Бишкек и Ош, в Таласской области реализуется проект, направленный на использование электронно-технических устройств для клиентов пробации.

Как отметила заместитель директора Департамента пробации при Минюсте В. Жумабаева, внедрение "Электронного надзора" направлено на повышение эффективности контроля за лицами, совершившими преступления, связанные с применением или угрозой применения насилия, включая случаи домашнего насилия. В рамках этих усилий внедряются электронные браслеты и мобильное приложение "Мобильный контроль", а также совершенствуется система оценки риска и классификации клиентов пробации.

Так, на сегодняшний день в органах пробации по Таласской области состоят 173 клиента. Из них 15 граждан совершили насильственные преступления:

телесные повреждения (побои и другие) – 2;

грабежи и разбой – 6;

похищение людей – 1;

вымогательство – 2;

семейное насилие – 3;

РЭО – 1.

К выше перечисленным лицам ужесточаются правила надзора в виде электронных браслетов и мобильного приложения "Мобильный контроль", что позволит более эффективно контролировать их передвижения и повысит уровень общественной безопасности.

В скором времени, проект "Электронный надзор" начнет реализовываться в городе Каракол Иссык-Кульской области.