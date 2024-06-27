Глава Минздрава РК на форуме ВОЗ предложила присоединиться к коалиции МСП

На Международном форуме по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова рассказала о ключевых вызовах перед здравоохранением в Центральной Азии, уделяя особое внимание сотрудничеству в области новых технологий и кадрового управления.

"Мы сталкиваемся с общими вызовами. Всемирная организация здравоохранения, в частности Европейская организация, инициировала проведения данного форума в Бишкеке. Большая делегация из Казахстана также активно участвует на сегодняшнем мероприятии. Эти вызовы глобальны и актуальны для всех наших стран. Поэтому подобные инициативы имеют важное значение для обмена опытом и содействия сотрудничеству в области новых технологий, подготовки и обмена кадрами. Необходимо также усилить меры в области биологической безопасности и развития медицины и фармации.

Сегодня в Казахстане и других странах Центральной Азии неинфекционные заболевания составляют основную часть структуры смертности. Возникают вопросы о готовности медицинских организаций к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также о лекарственном обеспечении и развитии первичной медицинской помощи. Особое внимание требуется к управлению кадровыми ресурсами. Кыргызстанские коллеги также подчеркнули значительный дефицит кадров и необходимость усиления мотивации медицинских работников.

Конечно, и Казахстан сегодня также сталкивается с этими вопросами. Мы заинтересованы в предложениях, выдвинутых Кыргызстаном, особенно в новых подходах к укреплению кадрового потенциала страны. Вопросы укрепления первичной медико-санитарной помощи звучат уже не первый год, и сегодня Казахстан еще раз подчеркнул нашу инициативу по созданию коалиции стран по МСП. Мы приглашаем страны-участницы форума присоединиться к этой коалиции для обмена опытом, так как первичная медико-санитарная помощь является ключевым каналом доступа к медицинским услугам для всего населения. Подобные площадки крайне важны для нашего совместного развития.

Мы также обсудим вопросы доступности медицинских услуг в сельском здравоохранении, что представляет большую актуальность как для Кыргызстана, так и для Казахстана. Финансовая устойчивость системы здравоохранения является приоритетом не только у нас, но и по всему миру; выделение средств требует эффективности и результативности. Поэтому инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в здоровье, благополучие и будущее наших стран.

Значимость данной площадки неоспорима, и я хочу выразить благодарность Кыргызстану за инициативу и поддержку, а также Европейскому бюро ВОЗ за организацию этого форума", - заявила Альназарова.