ГКНБ: В КР участились случаи распространения синтетических наркотиков

В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, комитет проводит активные мероприятия над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей стране.

Современный синтетический наркотик - это опаснейший "капкан" для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, периодически проводить профилактические беседы, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.

ГКНБ убедительно просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ, по горячей линии тел: 0312-66-04-75.

Госкомитет национальный безопасности ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается законом.