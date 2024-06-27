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ГКНБ: В КР участились случаи распространения синтетических наркотиков

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В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, комитет проводит активные мероприятия над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей стране.

Современный синтетический наркотик - это опаснейший "капкан" для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, периодически проводить профилактические беседы, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.

ГКНБ убедительно просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ, по горячей линии тел: 0312-66-04-75.

Госкомитет национальный безопасности ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается законом.


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URL: https://www.vb.kg/437953
Теги:
ГКНБ, наркотики, Кыргызстан
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