Спикеры рассказали, для чего ЦА нужно развивать исламское финансирование

Евразийский банк развития планирует стать проводником исламского финансирования в центральноазиатском регионе. Об этом на бизнес-форуме ЕАБР (Годовом отчете) сообщил заместитель председателя Правления Банка Руслан Даленов, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, на данный момент уже есть офисы банка во всех странах ЦА, экспериментальные площадки для финансовых инструментов.

"В будущем это дает возможность для укрепления финансовой системы, новые инвестиции и мобилизацию ресурсов. В этом году мы настроим все процедуры, документацию. В 2025 году будет запущено "Исламское окно", а в будущем будут финансироваться и крупные проекты", - подчеркнул Даленов.

Также спикеры отметили, что в Кыргызстане они активно работают в рамках регуляторных норм с Нацбанком КР, а также поддерживают "зеленые" проекты в других странах.

Спикеры уверены, что подобными финансовыми инструментами можно положить конец бедности в мире. Именно в этом цель подобных "исламских" проектов.

"Нельзя быть здоровым, когда ваш сосед болен. Борьба с бедностью – наша универсальная цель в подобных проектах. Но рынок – это торговля, обмен. Чем больше людей, тем больше возможностей. Для того чтобы он работал и развивался, нужно задействовать больше населения. Поэтому, так важно, что ЕАБР занимает лидирующие позиции в исламском финансировании. Это значимо, прежде всего, для социальных основ", - добавил исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского Банка развития доктор Сами Аль–Сувайлем.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.