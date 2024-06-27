В Кыргызстане более 100 тысяч ККМ применяются предпринимателями

Количество зарегистрированных контрольно-кассовых машин в Кыргызской Республике достигло 100 тысяч 032 единиц.

За последние три года количество зарегистрированных ККМ увеличилось на 82,6 тысяч единиц. В 2021 году их число превысило 17,4 тысяч, в 2022 году достигло 36 тысяч, а в 2023 году составило 65,4 тысяч единиц.

Этот значительный рост объясняется проведением масштабных информационно-разъяснительных кампаний среди предпринимателей, предоставлением государством ККМ на безвозмездной основе, а также внедрением налоговых льгот.

Напомним, налогоплательщики, осуществляющие розничную продажу товаров, работ и услуг населению, обязаны применять ККМ, за исключением видов деятельности, утвержденных Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Использование контрольно-кассовых машин способствует справедливой уплате налогов, прозрачному ведению бизнеса и избавляет предпринимателей от необходимости оформления большого объема кассовой отчетности.