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В рамках "Китай-Евразия ЭКСПО" подписано более 40 двусторонних документов

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В рамках проводимой в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) международной выставки "Китай-Евразия ЭКСПО" подписано более 40 документов между государственными органами Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, а также бизнес-сообществом.

Выступая на церемонии подписания, заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев отметил, что Кыргызстан продолжит работу над созданием благоприятных условий для предпринимателей, вносящих вклад в экономику двух стран.

Отметим, что в церемонии подписания приняли участие предприниматели, заинтересованные в реализации совместных проектов Кыргызстана и Китая.

Они также проводили встречи в формате B2B по своим отраслям, а также рассматривали предложения и инвестиционные проекты.

По итогам "Китай-Евразия ЭКСПО" между Кыргызстаном и Китаем подписано более 40 двусторонних документов в таких сферах, как энергетика, машиностроение, логистика, торговый оборот, горнодобывающая промышленность, сотрудничество на сумму 1 млрд 500 млн долл. США.


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URL: https://www.vb.kg/437960
Теги:
Китай, СУАР, Кыргызстан
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