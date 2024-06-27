ЖД Китай-Кыргызстан-Узбекистан: президент КР подписал закон о ратификации

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации Соглашения между правительством Китайской Народной Республики, кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2024 года.

Целью закона является проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между правительством Китайской Народной Республики, Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин (далее – Соглашение).

Закон позволит начать практическую реализацию проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Реализация данного проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызской Республики.

Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз.

Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.