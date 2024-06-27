МВД Кыргызстана необходимо создать спецотряд патрульной службы

Террористические атаки в Дагестане - в Махачкале и Дербенте возможно являются предвестниками роста террористической активности на Кавказе. 23 июня текущего года несколько боевиков, вооруженных стрелковым оружием, сумели создать критическую ситуацию на протяжении более 5 часов в двух городах, погибло более 15 сотрудников полиции, есть раненые и жертвы среди мирного населения. В ходе антитеррористической операции силами российского МВД было уничтожено шесть боевиков. Как мы видим, небольшой отряд из 6 боевиков совершил масштабные террористические преступления и оказал яростное сопротивление внутренним войскам. Разумеется, у террористов были пособники, их поиском заняты силовики.

Подводя первичные итоги, можно констатировать, что ликвидированная группа боевиков была спящей террористической ячейкой и определенное время тайно готовилась к совершению терактов. Сразу отпадает версия о том, что террористы действовали исключительно за деньги. Они прекрасно понимали, что уйти живыми им будет практически невозможно. Вероятно боевики руководствовались идеологическими соображениями и психологически были готовы погибнуть. Дагестан с 2000-х годов является республикой с террористической активностью, в стране периодически проводятся спецоперации по нейтрализации террористического подполья. Произошедшая террористическая вылазка показала, что малочисленная группа боевиков в состоянии навести хаос на улицах городов, нанести удар по силовикам и оказать сопротивление. Можно предположить, что в дальнейшем на Кавказе будет возрастать террористическая опасность.

Органам внутренних дел Кыргызстана очень важно извлечь уроки из случившегося и сделать соответствующие выводы.

Первыми на себя удар террористической волны приняли сотрудники полиции, видимо осуществляющие патрулирование вверенных им участков. И соответственно, многие из них погибли, не успев защититься или их оснащение и вооружение не позволили им дать отпор террористам. Следовательно, возникает вопрос относительно усиления патрульных экипажей и постов.

В первую очередь, необходимо принять меры по усилению патрульной службы МВД. Речь идет о создании (назовем так) спецотряда патрульной службы. Спецподразделения МВД городских и областных управлений и внутренние войска сложно задействовать на постоянной основе в качестве подкрепления экипажей и постов патрульной структуры. Милицейский спецназ находится на боевом дежурстве или его бойцы заняты своими повседневными делами и тренировками. Спецназ МВД и внутренние войска привлекаются для оказания поддержки патрульным подразделениям и постам в ходе введения плана перехвата и во время чрезвычайного положения и перехода на усиленный режим. В обычные дни патрульная служба осуществляет обеспечение порядка и безопасности самостоятельно. Нужно признать, что обычный патруль, вооруженный пистолетами и без бронежилетов не в состоянии противостоять внезапной террористической и криминальной угрозе. В случае террористической атаки на улицах города патрульный экипаж из 2-3 сотрудников нередко сами превращаются в цели террористов. Формирование спецотряда позволит изменить личный состав патрульного экипажа следующим образом : 2 патрульных сотрудника с табельным оружием, 2 экипированных бойца спецотряда с компактным стрелковым оружием и спецсредствами.

ПП-19-01 "Витязь"

АК-105

Экипировка бойцов будет включать в себя бронежилет, тактическую каску, боеприпасы не менее 4 магазинов к оружию, спецсредства, аптечку и рацию. Бойцы спецотряда пройдут подготовку по ведению боя в городских условиях и оказанию медицинской помощи. Независимо от общественно-политической обстановки, времени года и суток бойцы спецотряда постоянно находятся в составе экипажа патруля и в любой момент будут готовы задержать преступника или отразить какое-либо нападение. В качестве оружия спецотряда подходит российский АК-105 калибра 5.45×39 и российский пистолет-пулемет ПП-19-01 "Витязь".

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт