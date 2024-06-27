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Экс-глава Минприроды занял пост председателя Национального банка КР

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Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев и председатель Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Данияр Толонов представили коллективу Национального банка нового руководителя Тургунбаева Мелиса Жусупжановича. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По ее данным, Касымалиев, представляя Тургунбаева, отметил важность задач, стоящих сегодня перед Национальным банком, и пожелал новому председателю успехов, а также плодотворной работы на ответственном посту.

Толонов отметил достижения Национального банка и необходимость поддержания и продолжения эффективной деятельности Национального банка для реализации поставленных целей и задач.

В свою очередь, Тургунбаев поблагодарил за оказанное доверие и выразил надежду на эффективную работу с коллективом на благо страны.


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URL: https://www.vb.kg/437968
Теги:
Минприродресурсов, назначение, Кыргызстан, Национальный Банк
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