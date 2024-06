В Урумчи компании КР и КНР подписали меморандумы о сотрудничестве

В городе Урумчи Китайской Народной Республики проходит международная выставка "ЭКСПО Китай-Евразия", в котором принимает участие делегация из Кыргызской Республики во главе председателем кабинета министров КР Акылбека Жапарова.

Учитывая тенденции развития региона в Центральной Азии и в ответ на инициативу реализации проекта "Один пояс – один путь", а также с учетом потенциальных преимуществ, связанных с проектом железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, выражают стремление активно содействовать развитию двусторонней торговли между Китаем и Кыргызстаном. Данная выставка направлено на создание дополнительных возможностей для экономического развития Кыргызской Республики.

В ходе выставки по инициативе и содействии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялось официальное подписание следующих меморандумов о намерении сотрудничества между компаниями двух стран:

ОсОО "Аква- Сервич" (КР) – Xinjiang Koulekoufu Import And Export Trade Co.Ltd (КНР);

ОсОО "ЭФТАР Агро Комплекс" (КР) – Tianhuan ECO International Economy & Trade (Nanjing) Co., Ltd (КНР);

ОсОО "Аква Пром" (КР) – Yining Agricultural and Commercial Investment (Group) Co., Ltd, (КНР);

ОсОО "Торо" (КР) – CHANGSHU SILK ROAD IMPORT EXPORT, TRADE СО., LTD (КНР)

Подписанные меморандумы направлены на строительство заводов по производству и переработке "радужной форели" и строительства завода по производству и переработке говядины и побочных продуктов крупного рогатого скота в Кыргызской Республике, соответствующим стандартам для дальнейшего экспорта сельскохозяйственных продукций в Китайскую Народную Республику.