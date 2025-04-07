Великая Отечественная война могла начаться в Центральной Азии

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Однако план гитлеровского нападения на СССР со стороны Афганистана был вполне реален. И если бы он осуществился, сейчас в регионе не было бы разговоров о том, что это была "не наша война".

В преддверии 80-летия Победы ИА "Станрадар" провело в Бишкеке международную конференцию, посвящённую возрождению и сохранению исторической памяти. В конференции приняли участие спикеры из Кыргызстана и соседних государств – Казахстана и Узбекистана.

После провозглашения независимости в Республике Узбекистан, как рассказал узбекский блогер Азиз Хакимов, произошли масштабные изменения в символике и в публичном пространстве советского прошлого. Ключевым элементом этой трансформации стало переименование исторически значимых объектов. Переименованы, например, улицы, носившие имена Героев Советского Союза. Был переименован и переосмыслен и сам День Победы, который теперь называется Днём памяти и почести и посвящён, по сути, всем пожилым людям.

- В образовательной системе всё чаще встречается переосмысление истории войны. В школах война нередко обозначается как Вторая мировая. При этом акцент смещается с героизма советских людей и их вклада в победу на утверждение постулата о том, что узбеки вынуждены были участвовать в чуждом им конфликте…

В Казахстане, по словам члена Социалистической партии республики Кемаля Лаврищева, примерно такая же картина и тоже продолжается тотальная декоммунизация. Затрагивающая отношение к Великой Отечественной войне.

- Массовая реабилитация басмачей, участников Туркестанского региона и мусульманских частей СС, проведённая 29 декабря 2023 года решением Государственной комиссии по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий за подписью президента, как и выпуск семитомника "История Казахстана", является ключевым этапом по объявлению СССР государством, устроившим геноцид казахского народа. Активно распространяется миф о том, что именно русские коммунисты использовали все этнические меньшинства в качестве пушечного мяса для войны с Гитлером, который якобы ничего плохого жителям Казахстана не сделал.

В Алматы был инцидент с националистом Жанболатом Шайзадой, который осуществил преднамеренную провокацию. Он сорвал советский флаг и флаг соседнего Узбекистана с автомобиля, участвующего в автопробеге, посвящённом Дню Победы. При этом он матерился, топтал флаг Советского Союза и требовал использовать в Казахстане только местные символы. В итоге молодчик получил всего пять суток административного ареста…

Политолог Дмитрий Орлов считает, что одна из причин того, что в Центральной Азии, и конкретно в Кыргызстане, Великая Отечественная война воспринимается иначе, чем в России, на Украине или в Беларуси, заключается в том, что в регионе не было боевых действий. Для населения (особенно молодёжи) эта война – нечто далёкое, не имеющее к региону непосредственного отношения. В лучшем случае вспоминают про кыргызов, узбеков, казахов, таджиков, туркмен, воевавших "где-то там", про тружеников глубокого тыла, про легендарную Токтогон Алтыбасарову, принявшую и воспитавшую 150 детей из блокадного Ленинграда.

А между тем Центральноазиатский регион в 1941 году мог стать едва ли не основной ареной боевых действий. Так считает эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран силовых структур полковник Нурлан Досалиев:

- Вы все знаете, как и когда началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года. В четыре часа утра. Но мало кто знает, что эта война, которая началась в европейской части России, должна была начаться у нас.

Главный идеолог 3-го рейха Адольф Розенберг ещё в 1939 году предложил нанести удар по СССР с территории Афганистана. Фашисты справедливо полагали, что в Средней Азии не было крупных военных округов, крупных сил тогда ещё Красной Армии. Генерал Гальдер подписал директиву (это исторический документ). Кулак из 17 дивизий должен был как нож через сливочное масло пройти через Центральную Азию, выйти на Каспий, а дальше – на Урал, в Поволжье. Это рассекло бы Советский Союз на две половины.

Понимаете, насколько близко была к нам война? И если бы фашисты напали со стороны Афганистана, у Великой Отечественной войны была бы совершенно иная картина. Уже по нашей территории пошла бы орда фашистских молодчиков…

В северных провинциях Афганистана тогда скопилось большое количество басмачей, которые бежали туда после гражданской войны. Именно эти басмаческие группы решили привлечь на свою сторону фашистские спецслужбы. С ним работали высокопоставленные офицеры Абвера, разведчики японского генштаба. Многие басмачи носили униформу, оставшуюся ещё от гражданской войны, когда их снабжали английские спецслужбы и они получали зарплату от британских властей. Общее количество боевиков, которых планировалось поставить на службу гитлеровской Германии, - почти 60 тысяч. Вот такая опасная ситуация.

Именно басмачи должны были сначала пройти по нашей территории, провести серию терактов, диверсий, захватить дороги и другие стратегические объекты. И потом, за басмачами, здесь должна была пройти вражеская техника. И здесь нас ждал свой Сталинград, своя Курская дуга и так далее. Слава Богу, что этого не произошло.

В последний момент планы Гитлера изменились. Основной удар приняли на себя Россия, Украина, Белоруссия. Но участвовал в Великой Отечественной войне (для нас она не была Второй мировой) весь многонациональный советский народ. И кыргызстанцы внесли немалый вклад в общую победу. Не потому, что кто-то силой гнал их под пули в "не нашей войне", а потому что они вместе со всеми защищали общую большую Родину.