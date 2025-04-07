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В Бишкеке почтили памятную дату Апрельской революции 2010 года

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня, в день 15-летия Апрельской революции 2010 года, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и министр культуры Мирбек Мамбеталиев возложили цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа, сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, участники церемонии почтили минутой молчания память соотечественников, отдавших свои жизни во имя справедливости, свободы и демократического будущего Кыргызстана.

По итогам церемонии Эдиль Байсалов отметил:

"В этом году мы отмечаем 20-летие народной революции 24 марта и 15-летие событий 7 апреля. Эти даты навсегда вошли в историю нашего государства, и мы сегодня чтим их память. Наш народ боролся за справедливость, за чистоту власти, за свою свободу. Очень отрадно, что, в отличие от прошлого, сегодня мы видим единство между народом и властью. Сегодня осуществляются все чаяния и стремления народа."

Апрельская революция 2010 года стала важной вехой на пути становления Кыргызской Республики как демократического и справедливого государства.


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URL: https://www.vb.kg/444732
Теги:
апрельские события, революция, Бишкек, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
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