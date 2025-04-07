В Бишкеке почтили памятную дату Апрельской революции 2010 года

Сегодня, в день 15-летия Апрельской революции 2010 года, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и министр культуры Мирбек Мамбеталиев возложили цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа, сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, участники церемонии почтили минутой молчания память соотечественников, отдавших свои жизни во имя справедливости, свободы и демократического будущего Кыргызстана.

По итогам церемонии Эдиль Байсалов отметил:

"В этом году мы отмечаем 20-летие народной революции 24 марта и 15-летие событий 7 апреля. Эти даты навсегда вошли в историю нашего государства, и мы сегодня чтим их память. Наш народ боролся за справедливость, за чистоту власти, за свою свободу. Очень отрадно, что, в отличие от прошлого, сегодня мы видим единство между народом и властью. Сегодня осуществляются все чаяния и стремления народа."

Апрельская революция 2010 года стала важной вехой на пути становления Кыргызской Республики как демократического и справедливого государства.