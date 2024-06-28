США грезит о контроле над водными ресурсами ЦА: чем это чревато?

Пока внимание мирового сообщества сосредоточено на Украине, в Центральной Азии на фоне нехватки водных ресурсов назревает новая напряженность. Происходящие события могут иметь серьезные экономические и политические последствия не только для самих стран региона, но и для России. Ситуацию усугубляют США, которые, используя свое влияние через международные институты, значительно расширяют свое участие в управлении водными ресурсами ЦА. Недекларируемая цель этого вмешательства состоит в том, чтобы обеспечить собственный контроль над водным потенциалом региона, а также вытеснить Россию и Китай, в ущерб региональному суверенитету и стабильности.

Дефицит водных ресурсов - ключевое структурное ограничение для социально-экономического развития Центральной Азии. Согласно последнему исследованию Евразийского банка развития, регион входит в число самых уязвимых перед изменением климата. Температура в ЦА растет быстрее, чем в среднем на планете. Увеличивается число засух и периодов маловодья. Меняется гидрологический режим рек и условия питания подземных вод. Стремительно сокращается площадь ледников - на 30% за последние 50 лет.

Климатические изменения влекут за собой уменьшение стока рек, в то время как потребности региона в воде стремительно растут. Проблем добавляет и строительство канала Кош-Тепа в Афганистане, что приведет к сокращению поступлений речного стока Амударьи с его стороны.

Кыргызстан, обладая собственными водными ресурсами, сталкивается с проблемами, вызванными глобальным потеплением, такими как уменьшение годового стока рек и деградация сельскохозяйственных почв. Нехватка воды уже сказалась на отношениях с соседним Таджикистаном, став причиной приграничных конфликтов. Для эффективного решения этих проблем стране необходимы научные разработки, квалифицированные кадры и посредничество России в вопросах водной безопасности.

По мнению аналитиков ЕАБР, к 2028 году сочетание климатических изменений, наступления маловодного периода и ввода в эксплуатацию канала Кош-Тепа в Афганистане приведет центральноазиатский регион к острому хроническому дефициту водных ресурсов, оцениваемому в 5-12 кубических километров. Безальтернативным решением этой проблемы эксперты видят переход к водосбережению. Однако для этого странам региона необходима скоординированность действий.

"Ситуация с водными ресурсами у нас сейчас стоит очень остро. Наш президент сказал об электрификации всей страны - это предполагает строительство около 50 гидроэлектростанций. Представляете себе, что будет, если мы построим эти станции? Это значит будет возведено 50 плотин. Сколько воды в этом случае будет уходить нашим соседям? Неизвестно, никто расчетов таких не вел. Но то, что меньше, чем сейчас, это точно. Пока мы планируем ГЭСы, Казахстан и Узбекистан готовятся строить АЭС. На мой взгляд, с учетом нехватки воды, было бы более рационально направить эти финансы на строительство АЭС малой мощности в Кыргызстане. Это закрыло бы наши потребности в электроэнергии, и строительство ГЭС отпало само собой, а соседи и дальше получали бы воду в нужном им объеме. Поэтому Центральная Азия должна именно скоординированно решать эти вопросы", - поделился мнением политолог Бакыт Бакетаев.

Как раз с этой целью в свое время была принята Конвенция ООН, которая регулирует транзитные реки, потребление воды вышестоящими и нижестоящими странами региона. В ней подробно расписано, как и какую долю воды может использовать та или иная страна, и какие права имеют вышестоящие государства, а какие - нижестоящие.

Географически Афганистан также входит в Центральную Азию, но в отличие от других стран региона, он не является участником каких-либо соглашений по воде. То есть, формально он может делать, что захочет и, собственно делает. В последнее время в исламском эмирате широко обсуждаются проблемы и проекты, связанные с водой. Причем, автономно, без учета мнения стран нашего субрегиона. Решение своей проблемы афганское государство видит в строительстве масштабного канала Кош-Тепа. И их абсолютно не волнует, что в связи с этим забор воды прилегающими к Амударье странами может существенно измениться.

""Талибан", насколько мне известно, не подчиняется Конвенции ООН по воде. Отсюда много вопросов. Конечно, учитывая, что основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана, а затем протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, "Талибан" может завернуть часть этой воды к себе. Другой вопрос, как это будет контролироваться, если афганское правительство не следует соглашениям по воде. Понятно, что они будут объяснять свои действия тем, что им необходимо выращивать различные культуры, чтобы обеспечить свою продбезопасность. Но это не должно быть в ущерб региону. Помимо этого, есть информация, что технология канала не предполагает бетонирования дна. В этом случае очень много воды будет уходить в землю, опять же нерациональное использование ресурса. Учитывая все это, участие в этом проекте США выглядит очень подозрительно. И, конечно, нас это беспокоит", - продолжил политолог.

Планы по строительству канала правительство Афганистана действительно вынашивало вместе с США еще до прихода талибов к власти в августе 2021 года. AACS Consulting - международная консалтинговая фирма по развитию - три года готовила технико-экономическое обоснование "мегапроекта ирригации и электрогенерации Кош-Тепа, сделанное для USAID и правительства Афганистана".

После бегства американцев из Афганистана строительство продолжилось, уже, как заверяют талибы, без внешнего финансирования. Руководят стройкой окончившие зарубежные вузы гидротехники, которые планируют проложить пленочное покрытие на участках канала с высокой фильтрацией (песчаные почвы). Берега и русло Кош-Тепа афганцы бетонировать и утрамбовывать не будут. Считается, что рыхлая, местами песчаная почва должна удерживать воду, но при этом ситуацию со значительными потерями воды за счет просачивания все понимают. Эксперты ожидают, что это приведет к засолению и заболачиванию близлежащих земель и увеличит забор воды из реки.

Выходит, несмотря на то, что американцы вышли (очень поспешно) из этого проекта, он все равно стал чем-то вроде экологической бомбы замедленного действия. США изначально не учитывали интересы других стран региона, а его нынешняя реализации сулит Центральной Азии только вред. Впрочем, такое происходит со всем, к чему имеют отношение Штаты.

На этом фоне особенно лицемерно выглядит принятие американцами концепции "Глобальная водная стратегия на 2022-2027 годы", в которой утверждается необходимость рационального и всеобщего доступа к пользованию водными ресурсами планеты. На ее реализацию выделено более $1 млрд, деньги идут через USAID. Как ни удивительно, но в реализации этой стратегии принимает участие министерство обороны США, что указывает на далеко идущие планы Штатов в этом проекте.

Деньги может получить любая нуждающаяся страна с целью формирования политических, правовых и финансовых институтов для создания и регулирования коммерческих рынков водопользования. Упаковано красиво, но по факту стратегия не про справедливый всеобщий доступ к воде, а про то, что американцы сформируют в наших странах структуры, через которые смогут контролировать жизненно важный ресурс региона - воду.

Канал Куш-Теп не единственный пример вредоносного участия американцев в центральноазиатских проектах. Завершение строительства Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане, финансируемое Всемирным банком, также усугубляет водный кризис в регионе. Станция может спровоцировать конфликты из-за отсутствия гарантий сброса воды из Нурекского водохранилища. И хотя Всемирный банк признает необходимость заключения международных соглашений о распределении водных ресурсов, до сих пор в этом направлении ничего не сделано.

В центральноазиатском регионе есть и другие водные программы, инициированные США и предполагающие широкое участие в них Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана Туркменистана и Афганистана. И все эти проекты, если разобраться, нацелены на то, чтобы лишить страны контроля над водой - важной частью национального суверенитета и национальной безопасности, а также способствовать восстановлению влияния США в Афганистане.

Не последнюю роль в этом играет и намерение США вытеснить из региональных водных проектов традиционных акторов в регионе Россию и Китай. Хотя решение потенциальных водных проблем логичнее искать вместе с проверенными стратегическими партнерами.

Планы же США, продиктованные геополитическими мотивами, подорвут региональное сотрудничество Центральной Азии по воде. Перенаправление водоснабжения в Афганистан, хотя и укрепит влияние США в Кабуле, не приведет к разрешению водного кризиса в регионе. Поэтому очень важно, чтобы лидеры постсоветских республик ставили во главу угла интересы своих народов, тщательно взвешивая последствия американского вмешательства.