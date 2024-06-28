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В Бишкеке с директорами школ обсудили вопросы профилактики коррупции

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В школе-гимназии №24 имени Аалы Токомбаева города Бишкек 27 июня 2024 года по инициативе ГУУР МВД прошло совместное рабочее совещание с участием представителей правоохранительных органов, мэрии и системы образования, сообщает пресс-служба МВД КР.

В мероприятии приняли участие сотрудники Четвертого управления ГУУР МВД, представители ГКНБ, заместитель мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктория Мозгачева, директор Департамента образования мэрии города Бишкек Рахат Мусаева, руководители общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций.

На сегодняшний день принятие мер профилактики коррупции - это необходимая практика во всех сферах жизни общества и образовательная сфера не является исключением. Должна проводиться работа, направленная на предупреждение, выявление, пресечение коррупционных правонарушений. Коррупция выражается в злоупотреблении должностным положением, даче и получении взятки и др. Выступающими было отмечено, что искоренение коррупции станет эффективным когда будем не только выявлять, но и предупреждать, координировать совместные профилактические действия в этом направлении.

Отметим, что только в текущем 2024 году сотрудниками Четвертого управления ГУУР МВД выявлено более 5 коррупционных правонарушений в системе образования.

В ходе совещания сотрудник ГУУР Мирлан Асилов напомнил о запрете на незаконный сбор денежных средств в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Представители мэрии подчеркнули о неукоснительном исполнении Указа Президента "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования". В городском бюджете предусмотрены средства на ремонт в образовательных и дошкольных учреждениях. Отмечено также принять во внимание уголовную ответственность за неправомерные действия при зачислении в школу.

Участники совещания отмечали также необходимость просветительской и воспитательной работы по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения.

Напомним, что в 2023 году в структуре Главного управления уголовного розыска МВД КР образовано Четвертное управление, которое занимается выявлением и пресечением коррупционных и должностных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/437981
Теги:
коррупция, школа, Бишкек
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