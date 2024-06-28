Для президента мораль народа выше морали племянницы

На постсоветском пространстве впервые с 31 декабря 1999 года действующий президент государства извинился перед народом. Тогда с извинениями к людям перед своей отставкой обратился Борис Ельцин. А через двадцать пять лет извинения своему народу принес президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

За что извинился? За поступок своей близкой родственницы… Это вообще для первых лиц нашей страны на грани фантастики.

Каждый кыргызский президент работал ради своих родных и близких. Тащил их во власть, создавая для них условия, когда, натурально, любая кухарка из соответствующей семьи лезла управлять государством. Кто не помещался во власти, тому дарились фонды, предприятия и прочие преференции. Родственники "ноль первых" часто откровенно зарывались, теряли совесть и связь с реальностью. И все это выглядело само собой разумеющимся. До определенного момента. Пока народное терпение на начинало выливаться через край.

Старший сын Аскара Акаева Айдар (обвиненный, напомним, в нескольких рейдерских захватах) не считал нужным кого-нибудь стесняться и перед кем-нибудь оправдываться: "Я не знаю ни одной страны СНГ, где бы такого не было. Везде родственники лидеров занимаются бизнесом. Это нормальное явление".

Про Максима Бакиева напоминать нет смысла. Он кыргызстанцам запомнился надолго – отнюдь не добрыми делами. А братья Курманбека Салиевича, считавшие Кыргызстан чуть ли не личной вотчиной и беспредельничавшие так, что до сих пор оторопь берет?..

Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы второй президент извинился перед страной за свою обнаглевшую родню?

"Я не виноват в том, что мой сын Максим стал талантливым бизнесменом. Он еще в школе торговал импортными сигаретами и зарабатывал деньги", - говаривал Бакиев-старший. "Я же не виноват, что мои братья умные", - это тоже из его репертуара. Все логично: раз "не виноват" - зачем извиняться?

Какой нормальный отец будет с гордостью признаваться, что сын в школе сигаретами торговал? Даже если этот отец – не президент?

Дочь Алмазбека Атамбаева Алию Шагиеву кыргызстанцы критиковали за слишком откровенные фотографии в соцсетях, за странное (и, по мнению многих, неподобающее дочери первого лица государства) увлечение стрип-пластикой. Это, конечно, не разграбление страны за широкой отцовской спиной, но учитывая, что все это происходило в год, объявленный Алмазбеком Шаршеновичем Годом нравственности, культуры и воспитания… В общем, к Алие и ее родителю у народа было много вопросов. На которые сама Алия отвечала довольно дерзко (мол, что хочу, то и делаю), а ее отец – президент Атамбаев вообще не спешил объясняться.

У Садыра Жапарова тоже есть родственники. Например, племянница Лазат Нуркожоева. К которой прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете… Прилетел жених. На вертолете МЧС. И красиво сделал предложение руки и сердца.

Этот поступок президентской племянницы и его будущего зятя не на шутку взбудоражил общественность. Не ту общественность, которая собственно является народом (она, как правило, занята своими семьями, своими бедами, радостями и проблемами и чужие носки не обсуждает). А общественность в виде оппозиционеров, "независимых" журналистов, блогеров и прочих "выразителей общественного мнения". Эта "общественность" с первых дней правления Жапарова засела в кустах с биноклями и отслеживает каждый его шаг и каждый жест. Выискивает, за что бы еще его покритиковать. Спортивный костюм обсудили, о планшете посудачили. А тут вдруг такой повод позлословить!

В принципе за племянницу и тем более ее жениха Садыр Нургожоевич мог бы и не извиняться. Да, девушке повезло – вышла замуж за состоятельного парня. Можно за них порадоваться, можно позавидовать. Но не набрасываться по этому поводу на Жапарова, как свора давно не кормленных "товарищей".

Что нападающих больше всего возбудило? Что джигит воспользовался в личных целях государственным имуществом? Про вертолеты МЧС давно уже объявлено, что любой желающий может арендовать их для своих нужд (это – еще один способ пополнения госбюджета), так что с его стороны это не преступление. Что у кого-то нашлись деньги на аренду и хватило романтики так красиво позвать замуж любимую девушку? Что сама Лазат выставила в соцсетях напоказ такое нескромное событие?

Как знать, чем девушка руководствовалась? Во всяком случае, она сознательно или нечаянно перевела "стрелки" на вертолет, лишив злоязыких возможности обсуждать костюм жениха, количество гостей на свадьбе, стоимость подарков… Тогда и ей, и ему, и всей президентской родне досталось бы по полной. Садыру Нургожоевичу и так что только не предъявили и что только не вспомнили, вплоть до "не такого" цвета галстука.

А Садыр Жапаров между тем нарушил давнюю президентскую традицию и публично извинился: "Родственники руководства страны должны быть примером для других. Я пытаюсь остановить растраты. По крайней мере будущий зять должен был задуматься и поддержать инициативу. Я думаю, что он это сделал, потому что молод… Я предъявляю строгие требования к своим братьям и их детям. И я извиняюсь перед народом за свою племянницу. Она тоже прислушивается к мнению людей. Я верю, что она сделает из этого правильные выводы".

Извинился – не потому, что кого-то или чего-то испугался. А потому что неловко себя почувствовал из-за не совсем этичного поступка родственницы. Это, между прочим, характеризует президента как совестливого и нечванливого человека. Который дорожит мнением народа, а не носится как с писаной торбой со своими "талантливыми" родственниками.